ETV Bharat / state

रामनगर में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का आरोप, धरने पर बैठे वाहन स्वामी, एसडीएम को सौंपी चाबियां

रामनगर में वाहन स्वामियों का तहसील में प्रदर्शन, अवैध वसूली के साथ पार्किंग शुल्क न देने पर गाली-गलौज और मारपीट के लगाए आरोप

RAMNAGAR PARKING FEE CHARGE
धरने पर बैठे वाहन चालक (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 5, 2026 at 5:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: पर्वतीय क्षेत्रों से रामनगर आने वाले टैक्सी और निजी वाहन चालकों का आक्रोश उस समय फूट पड़ा, जब दर्जनों वाहन स्वामी तहसील परिसर पहुंचे और नगर पालिका की ओर से पार्किंग के नाम पर की जा रही कथित अवैध वसूली व अभद्रता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. वाहन चालकों ने नगर पालिका प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए खुलेआम लूट का आरोप लगाया.

वाहन चालकों ने एसडीएम को सौंपी चाबियां: प्रदर्शनकारियों ने अपने वाहनों की चाबियां एसडीएम प्रमोद कुमार को सौंपते हुए कहा कि यदि अवैध वसूली पर तत्काल रोक नहीं लगी तो वे अपने वाहन चलाना बंद कर देंगे. अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र से पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत के नेतृत्व में वाहन चालकों ने तहसील में मोर्चा खोला और अपनी नाराजगी जाहिर की.

पार्किंग शुल्क न देने पर गाली-गलौज और मारपीट के आरोप: पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत ने बताया कि करीब दो महीने पहले भी इस मुद्दे को लेकर वाहन चालकों ने विरोध दर्ज कराया था. उस समय आरोप लगाया गया था कि नगर पालिका के ठेकेदार और उसके कर्मचारी पार्किंग शुल्क न देने पर वाहन चालकों के साथ अभद्रता, गाली-गलौज और मारपीट तक करते हैं.

RAMNAGAR PARKING FEE CHARGE
वाहन चालकों ने एसडीएम को सौंपी चाबियां (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

पार्किंग के नाम पर जबरन शुल्क वसूलना गलत: वहीं, पूर्व जिपं सदस्य नारायण सिंह रावत ने कहा कि नगर पालिका की ओर से शहर में कहीं भी विधिवत पार्किंग स्थल की व्यवस्था नहीं की गई है. इसके बावजूद पार्किंग के नाम पर जबरन शुल्क वसूला जाना पूरी तरह नियम विरुद्ध है.

मांगें पूरी न होने पर चक्का जाम की चेतावनी: उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व में एसडीएम की ओर से नगर पालिका प्रशासन को पार्किंग शुल्क कम करने और अवैध वसूली पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आदेशों के बावजूद आज भी वाहन चालकों से जबरन वसूली की जा रही है. इसी के विरोध में वाहन स्वामियों ने अपनी गाड़ियों की चाबियां प्रशासन को सौंप दी हैं और मांगें पूरी न होने पर चक्का जाम की चेतावनी दी है.

"वाहन स्वामियों की ओर से लगाए गए आरोप गंभीर हैं. नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से वार्ता कर जल्द समाधान निकाला जाएगा. यदि जांच में ठेकेदार या उसके कर्मचारियों की ओर से अवैध वसूली या गुंडागर्दी सामने आती है तो संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी."- प्रमोद कुमार एसडीएम

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

DRIVER STRIKE IN RAMNAGAR
NAINITAL VEHICLE OPERATOR PROTEST
रामनगर में पार्किंग की अवैध वसूली
रामनगर वाहन चालकों का धरना
RAMNAGAR PARKING FEE CHARGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.