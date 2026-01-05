ETV Bharat / state

रामनगर में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का आरोप, धरने पर बैठे वाहन स्वामी, एसडीएम को सौंपी चाबियां

रामनगर: पर्वतीय क्षेत्रों से रामनगर आने वाले टैक्सी और निजी वाहन चालकों का आक्रोश उस समय फूट पड़ा, जब दर्जनों वाहन स्वामी तहसील परिसर पहुंचे और नगर पालिका की ओर से पार्किंग के नाम पर की जा रही कथित अवैध वसूली व अभद्रता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. वाहन चालकों ने नगर पालिका प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए खुलेआम लूट का आरोप लगाया.

वाहन चालकों ने एसडीएम को सौंपी चाबियां: प्रदर्शनकारियों ने अपने वाहनों की चाबियां एसडीएम प्रमोद कुमार को सौंपते हुए कहा कि यदि अवैध वसूली पर तत्काल रोक नहीं लगी तो वे अपने वाहन चलाना बंद कर देंगे. अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र से पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत के नेतृत्व में वाहन चालकों ने तहसील में मोर्चा खोला और अपनी नाराजगी जाहिर की.

पार्किंग शुल्क न देने पर गाली-गलौज और मारपीट के आरोप: पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत ने बताया कि करीब दो महीने पहले भी इस मुद्दे को लेकर वाहन चालकों ने विरोध दर्ज कराया था. उस समय आरोप लगाया गया था कि नगर पालिका के ठेकेदार और उसके कर्मचारी पार्किंग शुल्क न देने पर वाहन चालकों के साथ अभद्रता, गाली-गलौज और मारपीट तक करते हैं.