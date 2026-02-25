ऋषिकेश में सामने से आ रही कार ने आईजी की गाड़ी को मारी टक्कर, ड्राइवर को आ गई थी झपकी
पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण अनंत शंकर ताकवाले नरेंद्रनगर में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षु उपाधीक्षकों के दीक्षांत समारोह से लौट रहे थे
Published : February 25, 2026 at 6:54 AM IST
देहरादून: थाना ऋषिकेश के क्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार शाम आईजी अनंत कुमार ताकवाले की कार हादसे का शिकार हो गई. सात मोड़ के पास आईजी की सरकारी गाड़ी को सामने से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी. कार की टक्कर से आईजी की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई.
आईजी की गाड़ी को कार ने मारी टक्कर: गाड़ी की टक्कर लगने से गनीमत रही कि हादसे में कोई चोटिल नहीं हुआ. पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर गाड़ी चालक को हिरासत में लिया तो गाड़ी चालक ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि नींद के कारण झपकी आ गई थी. जानकारी के अनुसार मंगलवार को नरेंद्रनगर में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षु उपाधीक्षकों का दीक्षांत समारोह था.
पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय से लौट रहे थे आईजी: समारोह में शामिल होने के लिए पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण अनंत शंकर ताकवाले भी पहुंचे थे. वापस देहरादून लौटते समय सात मोड़ के पास आईजी की कार को विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य कार ने टक्कर मार दी. इससे आईजी की कार क्षतिग्रस्त हो गई. आईजी की कार दुर्घटनाग्रस्त होते ही वहां अफरा-तफरी मच गई. लोग कार सवार लोगों का हाल जानने दौड़ पड़े. इसी दौरान आईजी के गनर द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही थाना ऋषिकेश पुलिस मौके पर पहुंची. हालांकि गाड़ी की टक्कर लगने से आईजी समेत किसी को चोट नहीं आई.
टक्कर मारने वाले चालक ने मानी गलती: ऋषिकेश सीओ नीरज सेमवाल ने बताया कि-
देहरादून की ओर से आ रहे कार चालक ने गलती स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया कि उसे नींद की झपकी आ गई थी. इससे वह अपनी कार से नियंत्रण खो बैठा और आईजी की कार से टक्कर हो गई. टक्कर लगने से दोनों कारों को नुकसान पहुंचा है. पुलिस आईजी अनंत कुमार ताकवाले की कार को रानीपोखरी थाने ले गई है. टक्कर मारने वाली कार को कोतवाली ऋषिकेश ले जाया गया है.
-नीरज सेमवाल, सीओ, थाना ऋषिकेश-
