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रांची में सड़क सुरक्षा एवं यातायात अनुशासन को लेकर चला सघन अभियान, 24 वाहनों पर 7.64 लाख का जुर्माना

रांची में सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से वाहन जांच अभियान चलाया गया.

Traffic Police Vehicle Checking Drive
वाहन चेकिंग अभियान (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 16, 2026 at 8:44 PM IST

3 Min Read
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रांची: जिला प्रशासन के निर्देश पर रांची जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक वाहन जांच अभियान चलाया गया. यह अभियान जिला परिवहन पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में नगड़ी, नामकुम और बेड़ो थाना क्षेत्रों में संचालित किया गया, जहां बड़ी संख्या में वाहनों की सघन जांच की गई.

ओवरलोडिंग से जुड़े कागजातों को विशेष जांच

अभियान के दौरान कुल 153 वाहनों के विभिन्न दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई. जांच में वाहन टैक्स, फिटनेस प्रमाण-पत्र, इंश्योरेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (PUC), परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और ओवरलोडिंग से जुड़े कागजातों को विशेष रूप से देखा गया. अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि सड़क पर चलने वाले सभी वाहन निर्धारित नियमों का पालन कर रहे हो.

7,64,154 रुपये का दंड शुल्क वसूला गया

जांच के क्रम में 24 वाहन ऐसे पाए गए जिनके दस्तावेज अपूर्ण थे या जिन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन किया था. इन वाहनों में टैक्स का भुगतान नहीं होना, फिटनेस और इंश्योरेंस की अवधि समाप्त होना, प्रदूषण प्रमाण-पत्र का अभाव, बिना परमिट संचालन और ओवरलोडिंग जैसी अनियमितताएं सामने आईं. इन सभी मामलों में कुल 7,64,154 रुपये का दंड शुल्क अधिरोपित किया गया. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन पर आगे भी सख्ती जारी रहेगी.

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता

इसी क्रम में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बुंडू स्थित सिम्बायोसिस पब्लिक स्कूल, एडालहातु में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में छात्रों को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया. उन्हें हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, ओवर स्पीडिंग से बचने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने तथा जिम्मेदार नागरिक के रूप में सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया.

सड़क दुर्घटनाओं को कम करने पर जोर

कार्यक्रम में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सड़क सुरक्षा की शपथ भी ली. इस तरह के कार्यक्रमों को युवा पीढ़ी में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है. जिला प्रशासन ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इस तरह के अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे.

लोगों में कानून के प्रति सम्मान की भावना जगाना

इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि लोगों में कानून के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके. जिला परिवहन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखें, यातायात नियमों का पालन करें और ओवरलोडिंग से बचें. सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है.

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