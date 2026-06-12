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धनबाद में अनियंत्रित वाहन ने कार और बाइक को मारी जोरदार टक्कर, एक की मौत, 10 घायल

धनबाद में जीटी रोड पर अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई. वहीं 10 लोग घायल हो गए.

Dhanbad road accident
SNNMCH (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 12, 2026 at 1:55 PM IST

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धनबाद: जिले में दो गाड़ियों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना गुरुवार देर रात राजगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर जीटी रोड पर घटी. जहां एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने पहले एक कार को टक्कर मारी और फिर भागने के दौरान एक बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया.

इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने स्कॉर्पियो समेत दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, महेशपुर जीटी रोड पर देर रात गया से शादी समारोह से लौट रहा एक स्कॉर्पियो वाहन तोपचांची-राजगंज स्थित महेशपुर पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित होकर एक कार से जा टकराया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को धनबाद भेजा गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन लेकर मौके से भागने लगा. इसी दौरान बरवाअड्डा क्षेत्र में उसने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. बाइक पर सवार दो लोग सड़क पर गिर पड़े. इस हादसे में भूली निवासी इरशाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सरफू अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मृतक इरशाद बस एजेंट के रूप में काम करता था और यात्रियों से हिसाब-किताब कर धनबाद लौट रहा था. तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में स्कॉर्पियो में सवार सात लोग भी घायल हुए हैं. पुलिस ने स्कॉर्पियो, कार और बाइक को जब्त कर लिया है तथा पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

राजगंज थाना प्रभारी संजीव झा ने बताया कि रात में एक स्कॉर्पियों और एक बलेनो की भीषण टक्कर हुई है. घटना में 10 से 11 लोग घायल हुए हैं. जिन्हें SNNMCH में इलाज के लिए भेजा गया है. घायलों में से एक की मौत हो गई है. दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है. पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है.

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