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रुद्रप्रयाग-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हादसा, सवारियों से भरा मैक्स वाहन पलटा, मची चीख पुकार

रुद्रप्रयाग: चारधाम यात्रा के बीच रुद्रप्रयाग-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग-07 पर शनिवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. रुद्रप्रयाग से लगभग चार किलोमीटर आगे श्रीनगर की ओर जा रहा एक मैक्स वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. वाहन में कुल 8 यात्री और चालक समेत 9 लोग सवार थे. दुर्घटना में सभी यात्री घायल हुए हैं, जबकि वाहन चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वाहन तेज मोड़ पर अचानक संतुलन खो बैठा और सड़क पर पलट गया. हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के स्थानीय लोग मौके की ओर दौड़ पड़े और राहत कार्य शुरू किया. सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस एवं राहत-बचाव एजेंसियां तत्काल हरकत में आ गईं.

सुबह 10:07 बजे मिली सूचना, DEOC हुआ तत्काल सक्रिय: जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने जानकारी देते हुए बताया कि, आज 23 मई 2026 सुबह 10:07 बजे जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC) को दुर्घटना की सूचना मिली. सूचना मिलते ही प्रशासन ने बिना किसी देरी के आपदा राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया. डीईओसी द्वारा तत्काल 108 एंबुलेंस सेवा, स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और राहत-बचाव टीमों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. प्रशासनिक टीमों ने बेहद कम समय में मौके पर पहुंचकर घायलों को वाहन से सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार देते हुए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेजा.

स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीमों ने दिखाई तत्परता: हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए राहत कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पुलिस एवं रेस्क्यू टीमों ने समन्वय के साथ तेजी से कार्रवाई करते हुए घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया. दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे बाद में सुचारु कर दिया गया.