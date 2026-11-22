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रुद्रप्रयाग के जखोली में बड़ा हादसा, सवारियों से भरा वाहन खाई में गिरा, 3 की मौत, 4 घायल

रुद्रप्रयाग के जखोली में बड़ा हादसा ( PHOTO-ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: जिले के जखोली क्षेत्र में रविवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई. अर्जुन बैंड के पास एक ईको पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा. हादसे के वक्त वाहन में कुल सात लोग सवार बताए जा रहे हैं. दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंचीं और युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार 22 नवंबर को दोपहर करीब एक बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि चौकी जखोली (कोतवाली रुद्रप्रयाग) क्षेत्रांतर्गत अर्जुन बैंड के पास एक वाहन खाई में गिर गया है. दुर्घटनाग्रस्त वाहन इको (संख्या UK13TA-4410) बताया गया है. वाहन शादी समारोह के सिलसिले में कुरछोला से जखोली की ओर जा रहा था. इसी दौरान अर्जुन बैंड के पास चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और वाहन गहरी खाई में जा गिरा. हादसे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग विकास पुंडीर भी पुलिस बल के साथ जिला मुख्यालय से घटनास्थल पहुंचे और रेस्क्यू अभियान की कमान संभाली.