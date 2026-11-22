रुद्रप्रयाग के जखोली में बड़ा हादसा, सवारियों से भरा वाहन खाई में गिरा, 3 की मौत, 4 घायल
रुद्रप्रयाग के जखोली में यात्रियों से भरा वाहन खाई में गिर गया. वाहन में कुल 7 लोग सवार थे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 22, 2026 at 3:40 PM IST
रुद्रप्रयाग: जिले के जखोली क्षेत्र में रविवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई. अर्जुन बैंड के पास एक ईको पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा. हादसे के वक्त वाहन में कुल सात लोग सवार बताए जा रहे हैं. दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंचीं और युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार 22 नवंबर को दोपहर करीब एक बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि चौकी जखोली (कोतवाली रुद्रप्रयाग) क्षेत्रांतर्गत अर्जुन बैंड के पास एक वाहन खाई में गिर गया है. दुर्घटनाग्रस्त वाहन इको (संख्या UK13TA-4410) बताया गया है. वाहन शादी समारोह के सिलसिले में कुरछोला से जखोली की ओर जा रहा था. इसी दौरान अर्जुन बैंड के पास चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और वाहन गहरी खाई में जा गिरा. हादसे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग विकास पुंडीर भी पुलिस बल के साथ जिला मुख्यालय से घटनास्थल पहुंचे और रेस्क्यू अभियान की कमान संभाली.
अब तक चलाए गए बचाव अभियान में चार घायलों को खाई से सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार के लिए चिकित्सालय भेजा जा चुका है. वहीं, 3 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है.
-नंदन सिंह रजवार, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी-
हादसे में तीन लोगों की मौत: दुर्घटना में वाहन चालक विजय सिंह पंवार उर्फ नत्थू (41) पुत्र स्व. फते सिंह निवासी जखोली, बसंती देवी (52) पत्नी कार्तिक निवासी तैला और सुनीता देवी (35) पत्नी भरत सिंह निवासी तैला की मौत हो गई.
चार लोग घायल: जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि हादसे में सतपाल सिंह पुत्र सुन्दर सिंह, निवासी कुनियाली गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग ले जाया जा रहा था. वहीं शिवानी (15) पुत्री शूरवीर सिंह और दिव्यांशी (13) पुत्री राकेश सिंह रावत, दोनों निवासी कुरछोला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जखोली में उपचार चल रहा है. इनके अलावा अंजलि (26) निवासी जखोली बड़मा और सुमीता पत्नी सतपाल निवासी कुनियाली भी घायल हुई हैं.
हादसे की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर है. पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.
ये भी पढ़ें: गुजरात के कच्छ में उत्तराखंड का सैनिक परिवार हादसे का शिकार, 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत