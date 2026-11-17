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नायब सिंह सैनी के काफिले की गाड़ी खाई में गिरी, पंचकूला के मोरनी में हादसा

नायब सिंह सैनी के काफिले की गाड़ी खाई में गिरी ( ETV Bharat )

Panchkula CM Convoy Vehicle fell into Gorge : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज, मंगलवार को जिला पंचकूला के मोरनी स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में माटी वंदन अभियान के तहत आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्राकृतिक/जैविक खेती किसान मेले में शामिल होने पहुंचे. लेकिन कार्यक्रम के बाद मोरनी से लौटते समय मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल दमकल विभाग की एक गाड़ी गांव कुंभवाला के पास गहरी खाई में गिर गई. हादसे के समय गाड़ी में दो फायर ऑपरेटर मौजूद थे, जो गंभीर रूप से घायल हो गए. एक घायल ऑपरेटर कड़ी मशक्कत कर रस्सी की मदद से खाई से उपर सड़क तक पहुंचा, जबकि दूसरे घायल को काफिले के अन्य कर्मचारियों ने बाहर निकाला.

उपायुक्त ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल: हादसे में घायल हुए दोनों ऑपरेटरों की पहचान लेखराज और मोहित के रूप में हुई है, जिन्हें तुरंत पंचकूला सेक्टर 6 स्थित जिला अस्पताल लाया गया. डॉक्टरी जांच में लेखराज की हालत नाजुक बताई गई, जबकि मोहित खतरे से बाहर है. वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही जिला उपायुक्त सतपाल शर्मा भी तुरंत अस्पताल पहुंचे और ओटी में इलाज कर रहे डॉक्टरों से घायलों की हालत के बारे में विस्तृत जानकारी ली. उपायुक्त ने डॉक्टरों को घायलों के बेहतर इलाज के लिए हर संभव मदद करने को कहा. जिला उपायुक्त घायल लेखराज का सीटी स्कैन होने तक करीब दो घंटे अस्पताल में ही मौजूद रहे और लगातार डॉक्टरों के संपर्क में बने रहे. उपायुक्त सतपाल शर्मा ने ईटीवी भारत से हुई बातचीत में बताया कि घायलों को हर संभव मदद दी जाएगी.