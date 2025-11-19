ETV Bharat / state

उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, चमोली में बारातियों से भरी गाड़ी गहरी खाई में गिरी, अब तक 2 की मौत

चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जहां हेलंग-उर्गम मोटर मार्ग पर बारातियों से भरी मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में अभी तक 2 लोगों की मौत हो गई है. जबकि, 3 घायलों को रेस्क्यू कर नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है. जहां पर उनका उपचार चल रहा है.

हेलंग-उर्गम मोटर मार्ग पर बारातियों से भरी मैक्स खाई में गिरी: जानकारी के मुताबिक, यह हादसा चमोली जिले में हेलंग-उर्गम मोटर मार्ग पर हुआ है. जहां बुधवार यानी 19 नवंबर की देर शाम बारातियों से भरी मैक्स संख्या UK 11 TA 1685 अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. जिससे चीख पुकार मची गई. हादसे की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं, हादसे की सूचना पुलिस, एंबुलेंस और एसडीआरएफ की टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गई.

वाहन हादसे में घायलों का रेस्क्यू (फोटो सोर्स- SDRF)

हादसे में 2 की मौत, 3 घायल: ज्योतिर्मठ एसडीएम चंद्रशेखर वशिष्ठ के मुताबिक, वाहन में 5 लोग सवार थे. जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, 3 लोग घायल हो गए. एसडीआरएफ की टीम ने खाई में उतर कर रेस्क्यू अभियान शुरू किया. जिसके तहत 3 घायलों का रेस्क्यू किया गया. जिसमें से 2 घायलों को एंबुलेंस के जरिए ज्योतिर्मठ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है. जबकि, एक अन्य घायल को ज्योतिर्मठ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जा रहा है.