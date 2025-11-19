ETV Bharat / state

उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, चमोली में बारातियों से भरी गाड़ी गहरी खाई में गिरी, अब तक 2 की मौत

चमोली में हेलंग-उर्गम मोटर मार्ग पर बारातियों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरा, अब तक 2 लोगों की मौत

CHAMOLI VEHICLE ACCIDENT
घायलों को एंबुलेंस के जरिए पहुंचाया जा रहा अस्पताल (फोटो सोर्स- SDRF)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 19, 2025 at 9:33 PM IST

Updated : November 19, 2025 at 10:26 PM IST

चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जहां हेलंग-उर्गम मोटर मार्ग पर बारातियों से भरी मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में अभी तक 2 लोगों की मौत हो गई है. जबकि, 3 घायलों को रेस्क्यू कर नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है. जहां पर उनका उपचार चल रहा है.

हेलंग-उर्गम मोटर मार्ग पर बारातियों से भरी मैक्स खाई में गिरी: जानकारी के मुताबिक, यह हादसा चमोली जिले में हेलंग-उर्गम मोटर मार्ग पर हुआ है. जहां बुधवार यानी 19 नवंबर की देर शाम बारातियों से भरी मैक्स संख्या UK 11 TA 1685 अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. जिससे चीख पुकार मची गई. हादसे की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं, हादसे की सूचना पुलिस, एंबुलेंस और एसडीआरएफ की टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गई.

Chamoli Vehicle Accident
वाहन हादसे में घायलों का रेस्क्यू (फोटो सोर्स- SDRF)

हादसे में 2 की मौत, 3 घायल: ज्योतिर्मठ एसडीएम चंद्रशेखर वशिष्ठ के मुताबिक, वाहन में 5 लोग सवार थे. जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, 3 लोग घायल हो गए. एसडीआरएफ की टीम ने खाई में उतर कर रेस्क्यू अभियान शुरू किया. जिसके तहत 3 घायलों का रेस्क्यू किया गया. जिसमें से 2 घायलों को एंबुलेंस के जरिए ज्योतिर्मठ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है. जबकि, एक अन्य घायल को ज्योतिर्मठ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जा रहा है.

Chamoli Vehicle Accident
घायलों का रेस्क्यू (फोटो सोर्स- SDRF)

गोपेश्वर जिला चिकित्सालय में डॉक्टर अलर्ट: उधर, तहसील प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है, स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. चमोली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अभिषेक गुप्ता ने बताया कि गोपेश्वर जिला चिकित्सालय में जिला चिकित्सा अधीक्षक को अलर्ट कर दिया गया है. ताकि, घायलों को ज्योतिर्मठ से रेफर करने पर उन्हें तत्काल उपचार मिल सके.

हादसे में मौत-

  1. कन्हैया सिंह पुत्र धीरेंद्र सिंह (उम्र 20 वर्ष), निवासी- सलूड़, ज्योतिर्मठ, चमोली
  2. ध्रुव पुत्र कुशाल सिंह, निवासी- सलूड, ज्योतिर्मठ, चमोली

हादसे में घायल-

  1. कमलेश सिंह पुत्र मुरली सिंह (उम्र 25 वर्ष), निवासी- पल्ला, ज्योतिर्मठ, चमोली (चालक)
  2. मिलन पुत्र मनोहर सिंह (उम्र 28 वर्ष), निवासी- सलूड़, ज्योतिर्मठ, चमोली
  3. पूरण सिंह पुत्र धन सिंह (उम्र 55 वर्ष), निवासी- चमोली

कन्हैया और ध्रुव की मौके पर ही मौत: बताया जा रहा है कि कन्हैया और ध्रुव की हादसे में मौके पर ही मौत हो गई थी. अंधेरा और गहरी खाई होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी का सामना करना पड़ा. उधर, जवान युवकों की मौत पर गांव और क्षेत्र में शोक की लहर है. हर कोई परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

Last Updated : November 19, 2025 at 10:26 PM IST

