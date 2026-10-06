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कैंची धाम के पास भीषण सड़क हादसा, पिकअप वाहन खाई में गिरा, रुद्रपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली से बाइक सवार की मौत

कैंची धाम के पास भीषण सड़क हादसा ( ETV BHARAT )

हल्द्वानी/रुद्रपुर: उत्तराखंड के नैनीताल जिले के बड़ी खबर सामने आई है. कैंचीधाम के पास देर रात बड़ा सड़क हादसा हुआ. दूध लेकर लालकुआं से जा रही पिकअप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरीय हादसे में पिकअप सवार तीन लोग घायल हो गए. वहीं उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में भी बाइक सवार व्यक्ति को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी. इस हादसे में भी बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई.