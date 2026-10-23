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चिरमिरी के बड़ा बाजार इलाके में खाई में गिरा वाहन, 7 लोग घायल, स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को दिए निर्देश

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में हादसा, स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को तुरंत सक्रिय होने के निर्देश दिए

Chirmiri accident
चिरमिरी के बड़ा बाजार इलाके में खाई में गिरा वाहन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 23, 2026 at 4:24 PM IST

2 Min Read
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मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: चिरमिरी के बड़ा बाजार इलाके में बोलेरो वाहन अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में गाड़ी में सवार कई लोग घायल हो गए हैं. दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल चिरमिरी में भर्ती कराया गया.

Chirmiri accident
खाई में गिरा वाहन, 7 लोग घायल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश

इस सड़क हादसे की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मामले को गंभीरता से लिया है. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को तुरंत सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं. मंत्री ने कहा है कि अस्पताल में भर्ती सभी घायलों को बिना किसी देरी के हर जरूरी मेडिकल सुविधा दी जाए. उन्होंने डॉक्टरों को हिदायत दी है कि घायलों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और उन्हें बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए.

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मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में हादसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घायलों में अलग-अलग उम्र के लोग शामिल हैं

  1. त्रिनाथ, उम्र 26 वर्ष, निवासी गोदनीपारा
  2. सूरज, उम्र 33 वर्ष, निवासी गोदनीपारा
  3. कांधो, उम्र 60 वर्ष, निवासी ओडिशा
  4. प्रभागनी, उम्र 37 वर्ष, निवासी गोदनीपारा
  5. युधिष्ठिर, उम्र 45 वर्ष, निवासी गोदनीपारा
  6. आकाश, उम्र 26 वर्ष, निवासी गोदनीपारा
  7. बाहुनी, उम्र 50 वर्ष, निवासी गोदनीपारा.

दुर्घटना के कारणों की जानकारी का इंतजार

बड़ा बाजार क्षेत्र में बोलेरो वाहन किस परिस्थिति में खाई में गिरा इसकी विस्तृत जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है. दुर्घटना के कारणों, घायलों की वास्तविक संख्या और उनकी स्थिति को लेकर आधिकारिक पुष्टि के बाद ही पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी.

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