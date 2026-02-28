ETV Bharat / state

चकराता-त्यूणी मोटर मार्ग पर हादसा, 200 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन, ड्राइवर की मौत

हादसा शनिवार 28 फरवरी सुबह को हुआ. एक स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस को हादसे की सूचना दी थी.

कॉन्सेप्ट इमेज
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 28, 2026 at 3:24 PM IST

विकासनगर: उत्तराखंड के देहरादून जिले से सड़क हादसे की खबर सामने आई है. जिले के त्यूणी क्षेत्र में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. बताया जा रहा है कि इस हादसे में ड्राइवर की मौत भी हो गई. पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है.

चकराता त्यूणी मोटर मार्ग पर हुआ हादसा: पुलिस ने बताया कि हादसा चकराता त्यूणी मोटर मार्ग पर कांडा बैंड के पास हुआ है. शनिवार सुबह 28 फरवरी को वन गुर्जर यासीन ने थाना त्यूणी को सूचना दी थी कि कांडा बैड से नीचे शिव मंदिर बैंड के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष त्यूणी अश्विनी बलूनी मय पुलिस फोर्स राहत बचाव उपकरण लेकर घटनास्थल के लिए रवाना हुए और एसडीआरएफ टीम को घटनास्थल पर पंहुचने को सूचित किया गया.

200 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन: थानाध्यक्ष त्यूणी अश्वनी बलूनी ने बताया कि मौके पर वाहन संख्या UK07 TD 8854 दुर्घटनाग्रस्त होकर सडक से करीब 200 मीटर गहरी खाई मे गिरा हुआ है. रेस्क्यू टीम खाई में उतरी तो वहां पर एक व्यक्ति मृत अवस्ता में मिला.

मृतक की शिनाख्त महेश थापा के रूप में हुई: एसडीआरएफ की मदद से शव को खाई से बाहर निकाला गया और स्थानीय लोगों से अन्य सवारियों के बारे मे जानकारी की जा रही है. आसपास कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं मिला. घटना के संबंध मे जानकारी की जा रही है. मृतक की शिनाख्त महेश थापा उम्र 48 साल निवासी त्यूणी के रूप मे हुई है.

16 फरवरी को नदी में गिरा युवक अभी तक नहीं मिला: इससे पूर्व 16 फरवरी को त्यूणी अटाल मोटर मार्ग पर रिषाणू डाडू खड्ड के पास भी एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो टोंस नदी मे जा समाया था. वाहन रोहडू से सहसपुर की ओर जा रहा था. वाहन चालक साहिल उम्र 19 साल निवासी ग्राम सारी पोस्ट हाटकोटी जुबल हिमाचल प्रदेश चला रहा था, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है. एसडीआरएफ द्वारा खोजबीन जारी है.

