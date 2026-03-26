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रसोई गैस वाहन चालक के साथ मारपीट, ड्राइवर को आई गंभीर चोटें, पुलिस तक पहुंचा मामला

रसोई गैस सिलिंडर वितरण के दौरान कर्मचारियों के साथ उग्र भीड़ और अराजक तत्व अभद्रता कर रहे हैं.खाद्य आपूर्ति निरीक्षक विमल दुर्गापाल ने कहा.

BERINAG ASSAULT ON VEHICLE DRIVER
गैस सिलिंडर क्राइसिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 26, 2026 at 8:27 PM IST

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बेरीनाग: रुईनाथल में रसोई गैस वितरण के दौरान वाहन चालक के साथ मारपीट कर दी. घायल चालक का बेरीनाग अस्पताल में उपचार किया गया. इस घटना के बाद गैस कर्मी डरे हुए हैं. उन्होंने पुलिस सुरक्षा दिए जाने की मांग की है.

मिली जानकारी बुधवार को इंडियन गैस एजेंसी का ट्रक बेरीनाग के पुरानाथल स्थित रूईनाथल क्षेत्र में सिलेंडर वितरण करने गया था. इस दौरान रूईनाथल में कुछ ग्रामीण बिना बुकिंग के सिलेंडर देने की मांग करने लगे. गैस वितरकों के द्वारा नियमों के तहत गैस सिलिंडर देने की बात कही तो एक ग्रामीण भड़क गया. पथराव कर वाहन को नुकसान पहुंचाने की बात करने लगा. इस दौरान ट्रक चालक संतोष कुमार के सिर में गहरी चोट लग गई. इससे वहां अफरा तफरी मच गई. इसके बाद घायल चालक को सीएचसी बेरीनाग ले जाकर उपचार कराया गया.

रात के अंधेरे में विवाद का एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें ग्रामीण और गैस कर्मियों के बीच बहस हो रही है. वहां मौजूद महिलाएं बीच बचाव का प्रयास करतीं सुनाई दे रही हैं. वीडियो में गैस कर्मी रुईनाथल में दोबारा रसोई गैस का वितरण करने के लिए नहीं आने की बात करते सुनाई दे रहे हैं. ईटीवी भारत इस वीडियों की पुष्टि नहीं करता है. घायल वाहन चालक और हमलावर ग्रामीण के बीच लिखित समझौता हो गया है. इस मामले में पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है.

बेरीनाग गैस एजेंसी के प्रबंधक भास्कर पंत ने बताया कि रसोई गैस वितरण के दौरान बिना बुकिंग के सिलिंडर नहीं देने के दौरान गैस वाहन चालक पर हमला किया गया. रसोई गैस वितरण के दौरान पुलिस सुरक्षा को लेकर पुलिस और खाद्य आपूर्ति विभाग पत्र दिया जा रहा है. भविष्य में बिना पुलिस सुरक्षा के गैस सिलिंडरों का वितरण नहीं किया जायेगा.

पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध के कारण गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से संकट बढ़ता जा रहा है. सीमांत पिथौरागढ़ जिले के लोग घरेलू सिलिंडर के लिए परेशान हैं. स्थिति यह है कि जिले में सिलिंडरों का बैकलॉग 10 हजार से अधिक पहुंच गया है. लोग रात से ही रसोई गैस के लिए लाइन में लग रहे हैं. इसके बावजूद अगले दिन सिलिंडर नहीं मिल पा रहा है.

पढ़ें- पिथौरागढ़ के उडियारी गांव में नशा मुक्त होली का आयोजन, छाछ और जूस बांटकर दिया संदेश

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