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हाईवोल्टेज लाइन से टकराया वाहन, करंट लगने से एक मजदूर की मौत, 2 गंभीर, बालोद में कबाड़ खाली करते समय हादसा

बालोद जिले के झलमला में कबाड़ खाली करते समय हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आए मजदूर, एक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल.

Accident in Balod
बालोद में हादसा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 5, 2026 at 8:19 PM IST

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बालोद: जिला मुख्यालय से लगे ग्राम झलमला में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया. यहां एक कबाड़ दुकान में सामान खाली करने के दौरान 11 केवी (11KV) विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है.

हाईवोल्टेज लाइन के संपर्क में आया वाहन

झलमला निवासी गजानंद ठाकुर ने बताया कि झलमला स्थित घनश्याम कबाड़ी दुकान में वाहन से सामान खाली करने का काम चल रहा था. इस दौरान कुल पांच मजदूर कार्य में लगे हुए थे. कबाड़ खाली करते समय अचानक वाहन ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन के संपर्क में आ गया. करंट फैलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. दो मजदूरों ने समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन तीन मजदूर इसकी चपेट में आ गए.

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हाईवोल्टेज लाइन से टकराया वाहन, करंट लगने से एक मजदूर की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक ने मौके पर ही तोड़ा दम

हादसे में दीनू सतनामी (50 वर्ष) की करंट की तीव्रता के कारण मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, जवाहर पारा निवासी बीरा स्वामी पिल्ले उर्फ पांडे पिल्ले (38 वर्ष) और आतिश कुमार (29 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए. बीरा स्वामी का उपचार शासकीय अस्पताल बालोद में किया जा रहा है, जबकि आतिश कुमार को गंभीर स्थिति में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सूचना मिलते ही पुलिस ने प्राथमिक दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, एक व्यक्ति की मौत हुई है दो घायल है- शिशुपाल सिन्हा, थाना प्रभारी बालोद

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही बालोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि दुकान परिसर के पास सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं और इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार. है मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है वहीं एक मृतक जो की जवाहर पारा का रहने वाला है और दूसरा घायल व्यक्ति भी उसी मोहल्ले का है.

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