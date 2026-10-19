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रांची में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बीच सड़क पर पलटा टोटो, दो महिलाओं समेत पांच घायल

सड़क पर पलटा टोटो ( ETV BHARAT )

रांची: राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित मोरहाबादी मैदान में सोमवार को एक तेज रफ्तार वाहन ने टोटो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टोटो बीच सड़क पर ही पलट गया. हादसे के बाद टोटो में सवार दो महिलाओं समेत पांच लोग अंदर ही फंस गए. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तत्काल मदद के लिए दौड़े और काफी मशक्कत के बाद टोटो में फंसे सभी पांच लोगों को बाहर निकाला. दुर्घटना में सभी को चोटें आई हैं. हालांकि, कोई भी गंभीर रूप से घायल नही है.