रांची में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बीच सड़क पर पलटा टोटो, दो महिलाओं समेत पांच घायल
रांची में एक वाहन ने टोटो को टक्कर मार दी. घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 19, 2026 at 10:26 AM IST
रांची: राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित मोरहाबादी मैदान में सोमवार को एक तेज रफ्तार वाहन ने टोटो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टोटो बीच सड़क पर ही पलट गया. हादसे के बाद टोटो में सवार दो महिलाओं समेत पांच लोग अंदर ही फंस गए. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तत्काल मदद के लिए दौड़े और काफी मशक्कत के बाद टोटो में फंसे सभी पांच लोगों को बाहर निकाला. दुर्घटना में सभी को चोटें आई हैं. हालांकि, कोई भी गंभीर रूप से घायल नही है.
टक्कर मारकर फरार हुआ चालक
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टोटो को टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालने में मदद की. हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है.
लालपुर थाना प्रभारी रूपेश सिंह के अनुसार, घटना को लेकर फिलहाल थाने में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. हालांकि, पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि टोटो को टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान की जा सके. वाहन की पहचान होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि रांची का मोरहाबादी मैदान का इलाका हाई प्रोफाइल एरिया में शुमार है. यहां से गुजरने वाली सड़कों पर कम ट्रैफिक होने की वजह से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने वाले मुसीबत खड़ी करते रहते हैं. कई बार यहां सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग भी तेज रफ्तार गाड़ियों की चपेट में आ चुके हैं.
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