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पाकुड़ में चलाया गया वाहन जांच अभियान, कई नाबालिग बाइक चलाते पकड़े गए, डीटीओ ने हिदायत देकर छोड़ा

पाकुड़ में वाहन जांच अभियान के दौरान ई-रिक्शा की जांच करते परिवहन विभाग के पदाधिकारी और पुलिस. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पाकुड़: जिले के पाकुड़-हिरणपुर मुख्य सड़क पर उपायुक्त के आवास के समीप शुक्रवार को डीटीओ के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी मोजाहिद अंसारी ने सभी प्रकार के वाहनों की जांच की और चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील की.

जांच के क्रम में सैकड़ों बाइक चालकों को रोक कर हेलमेट का उपयोग करने, कार एवं अन्य वाहन चालकों को रोक कर सीट बेल्ट लगाने की अपील की गई. वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी ने ओवरलोडिंग और ओवरस्पीड से बचने की भी चालकों से अपील की. जांच के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने कई नाबालिग बच्चों को मुख्य सड़क पर बाइक चलाते रोका और उन्हें बाइक नहीं चलाने की नसीहत दी.

डीटीओ मोजाहिद अंसारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी मोजाहिद अंसारी ने बताया कि कुछ दिनों से जांच अभियान नहीं चलाने के कारण लोग यातायात नियमों के प्रति गंभीर नहीं दिख रहे थे. इस संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थी. जिसके बाद आज से वाहन जांच अभियान शुरू किया गया है. डीटीओ ने बताया कि जांच के क्रम में वाहनों के चालकों को समझाने-बुझाने का काम किया गया और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है, लेकिन भविष्य में यातायात नियमों की अनदेखी की गई तो ऐसे चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा.