पाकुड़ में चलाया गया वाहन जांच अभियान, कई नाबालिग बाइक चलाते पकड़े गए, डीटीओ ने हिदायत देकर छोड़ा
पाकुड़ में वाहन जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई.
Published : July 24, 2026 at 3:42 PM IST
पाकुड़: जिले के पाकुड़-हिरणपुर मुख्य सड़क पर उपायुक्त के आवास के समीप शुक्रवार को डीटीओ के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी मोजाहिद अंसारी ने सभी प्रकार के वाहनों की जांच की और चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील की.
जांच के क्रम में सैकड़ों बाइक चालकों को रोक कर हेलमेट का उपयोग करने, कार एवं अन्य वाहन चालकों को रोक कर सीट बेल्ट लगाने की अपील की गई. वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी ने ओवरलोडिंग और ओवरस्पीड से बचने की भी चालकों से अपील की. जांच के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने कई नाबालिग बच्चों को मुख्य सड़क पर बाइक चलाते रोका और उन्हें बाइक नहीं चलाने की नसीहत दी.
इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी मोजाहिद अंसारी ने बताया कि कुछ दिनों से जांच अभियान नहीं चलाने के कारण लोग यातायात नियमों के प्रति गंभीर नहीं दिख रहे थे. इस संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थी. जिसके बाद आज से वाहन जांच अभियान शुरू किया गया है. डीटीओ ने बताया कि जांच के क्रम में वाहनों के चालकों को समझाने-बुझाने का काम किया गया और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है, लेकिन भविष्य में यातायात नियमों की अनदेखी की गई तो ऐसे चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा.
डीटीओ ने कहा कि शहरी क्षेत्र में नाबालिगों को बाइक चलाते देखा गया है. इस कारण नाबालिग बच्चों के अभिभावकों को जागरूक करने और उन्हें समझाने-बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसके बाद यदि नाबालिग बच्चों को बाइक चलाते पाया गया तो उनके अभिभावकों पर परिवहन नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
गौरतलब हो कि इन दिनों पाकुड़ में नाबालिगों द्वारा बाइक सड़कों पर चलाने के कारण उत्पन्न समस्या से निपटने में परिवहन विभाग जुटा हुआ है. नाबालिग बाइक सड़क पर न चलाएं और किसी प्रकार की दुर्घटना न हो इस पर रोक लगाने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी खुद वाहन जांच अभियान चला रहे हैं.
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