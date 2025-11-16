ETV Bharat / state

बारातियों से भरा वाहन दुर्घटनाग्रस्त, गंभीर घायल हायर सेंटर रेफर

चमोली के गैरसैंण में शादी समारोह में शामिल होने जा रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. वाहन में 8 लोग सवार थे.

बारातियों से भरा वाहन दुर्घटनाग्रस्त (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 16, 2025 at 7:16 PM IST

गैरसैंण: चमोली जिले के गैरसैंण नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या-06 धुनारघाट के समीप बारातियों से भरा एक इको वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी लोग घायल हो गए. घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से उपजिला चिकित्सालय गैरसैंण में भर्ती करवाया गया है. जहां सभी घायलों का उपचार जारी है.

पहाड़ों में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. कभी ड्राइवरों की लापरवाही, कभी ओवर स्पीड और कभी खराब सड़कों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं. जहां एक और पुलिस विभाग भी समय समय पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाकर लोगों और वाहन स्वामियों को जागरूक करने का काम कर रहें हैं तो वहीं सड़क हादसे भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. जिस कारण आए दिन कई लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है.

रविवार दोपहर गैरसैंण नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 में धुनारघाट नामक स्थान पर एक बस और एक इको वाहन की पास लेते समय जोरदार भिड़ंत हो गई. जानकारी के अनुसार दोनों वाहन जब एक दूसरे से पास हो रहे थे तो बस के पिछले हिस्से से टकराने के बाद बारातियों से भरा इको वाहन सड़क से लगभग 30 मीटर नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें ड्राइवर समेत सवार सभी 8 बाराती घायल हो गए. जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू कर सड़क मार्ग तक लाने के बाद 108 एंबुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण पहुंचाया गया.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अर्जुन रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद मामूली रूप से ड्राइवर समेत घायल 6 बारातियों को घर भेज दिया गया तो वहीं गंभीर रूप से घायल 2 बाराती पूजा और कविता को उपचार के लिए हायर सेंटर श्रीनगर रेफर किया गया है.

घटना की जानकारी देते हुए एसआई कोतवाली गैरसैंण सुमित बंदूनी ने बताया कि इको वाहन बारातियों को लेकर नोगांव (पंचाली) से गैरसैंण विकासखंड के फर्कण्डे गांव बारात में जा रहा था, जो धुनारघाट में बस से साइड लेते समय अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जिसमें सवार सभी बारातियों का रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण में उपचार हेतु भर्ती करवा दिया गया है. आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.

गंभीर रूप से घायल:

  • कविता पुत्री पुष्कर सिंह उम्र 23 वर्ष
  • पूजा पत्नी केदार सिंह उम्र 29 वर्ष

सामान्य घायलों के नाम:

  • संगीता पुत्री जवाहर सिंह नौगांव उम्र 18 वर्ष
  • दीपा पत्नी भुवन सिंह उम्र 30 वर्ष
  • रोशनी पत्नी राकेश उम्र 30 वर्ष
  • प्रीति पुत्री जवाहर सिंह उम्र 20 वर्ष
  • रविंद्र बिष्ट पुत्र पुष्कर सिंह उम्र 19 वर्ष
  • प्रताप सिंह पुत्र जमन सिंह उम्र 30 वर्ष (ड्राइवर).

