बारातियों से भरा वाहन दुर्घटनाग्रस्त, गंभीर घायल हायर सेंटर रेफर

गैरसैंण: चमोली जिले के गैरसैंण नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या-06 धुनारघाट के समीप बारातियों से भरा एक इको वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी लोग घायल हो गए. घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से उपजिला चिकित्सालय गैरसैंण में भर्ती करवाया गया है. जहां सभी घायलों का उपचार जारी है.

पहाड़ों में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. कभी ड्राइवरों की लापरवाही, कभी ओवर स्पीड और कभी खराब सड़कों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं. जहां एक और पुलिस विभाग भी समय समय पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाकर लोगों और वाहन स्वामियों को जागरूक करने का काम कर रहें हैं तो वहीं सड़क हादसे भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. जिस कारण आए दिन कई लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है.

रविवार दोपहर गैरसैंण नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 में धुनारघाट नामक स्थान पर एक बस और एक इको वाहन की पास लेते समय जोरदार भिड़ंत हो गई. जानकारी के अनुसार दोनों वाहन जब एक दूसरे से पास हो रहे थे तो बस के पिछले हिस्से से टकराने के बाद बारातियों से भरा इको वाहन सड़क से लगभग 30 मीटर नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें ड्राइवर समेत सवार सभी 8 बाराती घायल हो गए. जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू कर सड़क मार्ग तक लाने के बाद 108 एंबुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण पहुंचाया गया.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अर्जुन रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद मामूली रूप से ड्राइवर समेत घायल 6 बारातियों को घर भेज दिया गया तो वहीं गंभीर रूप से घायल 2 बाराती पूजा और कविता को उपचार के लिए हायर सेंटर श्रीनगर रेफर किया गया है.