नैनीताल घूमने गए मेरठ के पर्यटकों का वाहन पलटा, चली गई दो की जान, 18 का चल रहा इलाज
मेरठ के 20 से ज्यादा लोग नैनीताल घूमने गए थे. लौटते वक्त उनकी टेंपो ट्रैवलर गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 8:45 AM IST
मेरठ: मेरठ के दो लोगों की उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. दोनों महिलाएं हैं. शहर के इस्लामाबाद से बीते दिनों 20 से ज्यादा लोग नैनीताल घूमने गए थे, जिस वक्त सभी वापस लौट रहे थे, उसी दौरान उनकी टेंपो ट्रैवलर गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई थी. परिजन भी नैनीताल के लिए रवाना हो गए हैं.
उत्तराखंड के नैनीताल में कालाढूंगी-नैनीताल मार्ग पर बीती देर रात को लाल मिट्टी क्षेत्र के नजदीक एक टेम्पो ट्रेवलर वाहन के ब्रेक फेल हो गए. जिससे चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा.
इस हादसे में में दो महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत की सूचना है, जबकि चालक समेत 18 लोग घायल हुए हैं.
दरअसल ये सभी लोग मेरठ इस्लामाबाद ताला फैक्टरी क्षेत्र से ग्रुप में नैनीताल घूमने गए हुए थे और दिन रात को वहां से लौट रहे थे. इसी दौरान कालाढूंगी से लगभग एक किलोमीटर पहले ये हादसा हो गया.
वाहन चालक होने पर चालक नईम ने नियंत्रण करने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक वाहन खाई में जा गिरा.
देर रात तक पुलिस और बचाव टीमों के द्वारा रेस्क्यू चला. जिसके बाद किसी तरह घायलों को घायलों को निकट के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया था. जिसमें दो महिलाओं की दर्दनाक मौत हुई है. इस हादसे में 32 वर्षीय नाजमीन पत्नी शाकिर और 54 वर्षीय फरद बेगम की मौत हुई है.
जानकारी के मुताबिक प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप घायल अभी बाकी लोगों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल भेज दिया गया.
देर रात को जैसे ही ही परिवार को जानकारी मिली परिवारों में चीख पुकार मच गई. नैनीताल के लिए रवाना हो गए. नैनीताल घूमने गए सभी लोग किताब कारोबारी नफीस के परिवार के सदस्य और रिलेटिव हैं.
घायलों में सुहेमा (8) पुत्री नफीस, तस्वीबिया (11) पुत्री रईस, माहिरा (1) पुत्री नईमुद्दीन, आशिक (24) पुत्र नवाबुद्दीन, सना (22) पत्नी आशिक, साद (2) पुत्र आशिक, सोफिया (15) पुत्री नवाब, आयशा (23) पत्नी मोनिस, अनीसा (40) पत्नी निजामुद्दीन, शाकिर (35) पुत्र यामीन, फरहत (48) पत्नी इकबाल, नफीस अहमद, रशीद अहमद (45) लाइबा (30) पत्नी नईम, उल्बिया (25) पुत्री अनीस अहमद, मोनिस (30) पुत्र निजामुद्दीन, रेशमा (40) पत्नी नवाब, रुखसाना (50) पत्नी अनीस अहमद शामिल हैं.