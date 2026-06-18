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नैनीताल घूमने गए मेरठ के पर्यटकों का वाहन पलटा, चली गई दो की जान, 18 का चल रहा इलाज

नैनीताल घूमने गए मेरठ के पर्यटकों का वाहन पलटा. दो की मौत, 18 घायल. ( ईटीवी भारत )

मेरठ: मेरठ के दो लोगों की उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. दोनों महिलाएं हैं. शहर के इस्लामाबाद से बीते दिनों 20 से ज्यादा लोग नैनीताल घूमने गए थे, जिस वक्त सभी वापस लौट रहे थे, उसी दौरान उनकी टेंपो ट्रैवलर गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई थी. परिजन भी नैनीताल के लिए रवाना हो गए हैं. उत्तराखंड के नैनीताल में कालाढूंगी-नैनीताल मार्ग पर बीती देर रात को लाल मिट्टी क्षेत्र के नजदीक एक टेम्पो ट्रेवलर वाहन के ब्रेक फेल हो गए. जिससे चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा. नैनीताल घूमने गए मेरठ के पर्यटकों का वाहन पलटा. दो की मौत, 18 घायल. (ईटीवी भारत) इस हादसे में में दो महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत की सूचना है, जबकि चालक समेत 18 लोग घायल हुए हैं. दरअसल ये सभी लोग मेरठ इस्लामाबाद ताला फैक्टरी क्षेत्र से ग्रुप में नैनीताल घूमने गए हुए थे और दिन रात को वहां से लौट रहे थे. इसी दौरान कालाढूंगी से लगभग एक किलोमीटर पहले ये हादसा हो गया.