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लखीमपुर खीरी: उफनते पानी में डूबी स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी, एक छात्र बना मसीहा, ऐसे बचाई साथियों की जान

मोहम्मदी-पसगवां मार्ग पर मुल्लापुर गांव के पास की घटना, हादसे के दौरान वाहन में सवार थे 6 लोग

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पानी में डूबने लगी स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 1:38 PM IST

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लखीमपुर खीरी : मोहम्मदी-पसगवां मार्ग पर मुल्लापुर गांव के पास शनिवार सुबह बड़ा हादसा टल गया. उफनते पुल को पार करने के दौरान बच्चों से भरी स्कूल की गाड़ी पानी में डूबने लगी. बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल बचाव कार्य शुरू कर दिया. गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की तत्परता और बच्चों की सूझबूझ से गाड़ी डूबने से पहले सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया. हादसे के दौरान वाहन में चालक समेत 6 लोग सवार थे.

पानी में डूबने लगी स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी (Video Credit; ETV Bharat)

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पसगवां थाना क्षेत्र के मुल्लापुर के पास पुल के ऊपर से तेज बहाव के साथ पानी बह रहा था. इसके बावजूद बोलेरो चालक ने वाहन को पानी के बीच से निकालने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में फंसने के बाद धीरे-धीरे डूबने लगा.

गाड़ी में सवार छात्र प्रशांत ने बताया कि पानी तेजी से वाहन में भर रहा था. उसने हिम्मत दिखाते हुए पहले खिड़की से बाहर छलांग लगाई. फिर दूसरे बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें भी वाहन से बाहर निकलने में मदद की.

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पानी में डूबी गाड़ी (Photo Credit; ETV Bharat)

इस दौरान मुल्लापुर निवासी सत्यपाल उर्फ रामू कश्यप समेत अन्य ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे. सत्यपाल ने पानी में उतरकर बच्चों को बाहर निकालने में मदद की. ग्रामीणों की सामूहिक कोशिश से कुछ ही देर में सभी बच्चों और चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. हादसे में किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं है. वहीं, स्कूल संचालक सनी गुप्ता ने बताया कि बोलेरो स्कूल की नहीं है. अभिभावक अपने निजी वाहन से बच्चों को स्कूल भेज रहे थे.

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घटना स्थल की तस्वीर (Photo Credit; ETV Bharat)


इस घटना को लेकर पसगवां थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चालक तेज बहाव के बीच वाहन को निकालने का प्रयास कर रहा था. इसी दौरान बोलेरो अनियंत्रित होकर गहरे पानी में चली गई. ग्रामीणों की मदद से वाहन में सवार सभी बच्चों और चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. मामले की जांच की जा रही है और घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी.

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