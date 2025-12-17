ETV Bharat / state

चमोली में हादसा, सवारियों से भरा वाहन खाई में गिरा, 3 साल की बच्ची समेत 7 लोग घायल

चमोली: जिले के दूरस्थ विकासखंड थराली के कुराड़-मोटर मार्ग पर बुधवार देर रात एक वाहन अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. वाहन दुर्घटना की खबर मिलते ही क्षेत्र के लोग घटना स्थल के लिए रवाना हुए. साथ ही राजस्व पुलिस और बचाव दल को भी सूचना दी गई. वाहन में कुल 7 लोग सवार थे जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्व उप निरीक्षक रोबिट सिद्दीकी ने बताया कि 17 दिसंबर देर रात एक वाहन संख्या यूके 11 TA 2334 जो कि थराली मुख्य बाजार से सवारियों को लेकर लेटाल की तरफ जा रहा था. कुराड़-मोटर मार्ग पर रात के अंधेरे में अचानक वाहन अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा.

वाहन दुर्घटना होने पर वाहन में बैठे सवारियों में चीख पुकार मच गई. शोर सुन स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बचाने का कार्य शुरू किया. साथ ही स्थानीय लोगों ने दूरभाष के माध्यम से राजस्व विभाग और पुलिस को वाहन दुर्घटना की सूचना दी. मौके पर पहुंची राजस्व पुलिस और स्थानीय पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ सभी घायलों का रेस्क्यू कर 108 की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थराली पहुंचाया. जहां पर घायलों का प्राथमिक उपचार चल रहा है.