चमोली में हादसा, सवारियों से भरा वाहन खाई में गिरा, 3 साल की बच्ची समेत 7 लोग घायल

चमोली में यात्रियों को ले जा रहा वाहन खाई में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में 7 लोग घायल हो गए.

Chamoli
चमोली में हादसा, सवारियों से भरा वाहन खाई में गिरा (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 17, 2025 at 9:52 PM IST

चमोली: जिले के दूरस्थ विकासखंड थराली के कुराड़-मोटर मार्ग पर बुधवार देर रात एक वाहन अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. वाहन दुर्घटना की खबर मिलते ही क्षेत्र के लोग घटना स्थल के लिए रवाना हुए. साथ ही राजस्व पुलिस और बचाव दल को भी सूचना दी गई. वाहन में कुल 7 लोग सवार थे जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्व उप निरीक्षक रोबिट सिद्दीकी ने बताया कि 17 दिसंबर देर रात एक वाहन संख्या यूके 11 TA 2334 जो कि थराली मुख्य बाजार से सवारियों को लेकर लेटाल की तरफ जा रहा था. कुराड़-मोटर मार्ग पर रात के अंधेरे में अचानक वाहन अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा.

वाहन दुर्घटना होने पर वाहन में बैठे सवारियों में चीख पुकार मच गई. शोर सुन स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बचाने का कार्य शुरू किया. साथ ही स्थानीय लोगों ने दूरभाष के माध्यम से राजस्व विभाग और पुलिस को वाहन दुर्घटना की सूचना दी. मौके पर पहुंची राजस्व पुलिस और स्थानीय पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ सभी घायलों का रेस्क्यू कर 108 की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थराली पहुंचाया. जहां पर घायलों का प्राथमिक उपचार चल रहा है.

वाहन दुर्घटना में घायल लोगों के नाम: घायलों में 65 वर्षीय गंगा राम, 62 वर्षीय वास्पा राम, 50 वर्षीय दिनेश, 24 वर्षीय विजय, 22 वर्षीय दीपा, 22 वर्षीय प्रेम कुमार और 3 वर्षीय बबली पुत्री दीपा शामिल है. घायलों को तहसील प्रशासन और पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली पहुंचाया गया है. जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है.

लेकिन गंभीर रूप से दो घायल विजयपाल पुत्र बलबीर राम (वाहन चालक) और दिनेश राम पुत्र गोपाल राम को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है. उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. वहीं पुलिस सड़क हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

