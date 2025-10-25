ETV Bharat / state

देहरादून आईटी पार्क पर अवैध कटान कर लकड़ी ले जा रहा वाहन पकड़ा, महिला वन कर्मी ने की कार्रवाई

IT पार्क से पकड़ी अवैध पेड़ कटान की लकड़ी से भरी गाड़ी: शुक्रवार सुबह क्षेत्रीय वन प्रभाग मसूरी ने अवैध पेड़ कटान पर कार्रवाई करते हुए देहरादून आईटी पार्क में लकड़ी के गिल्टों से भरे वाहन को जब्त किया है. वन विभाग की टीम ने देहरादून आईटी पार्क में चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की है. अवैध पेड़ कटान कर लकड़ी ले जा रहे वाहन को मसूरी वन विभाग की टीम ने जब्त कर कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट भेज दिया है. मसूरी वन विभाग की टीम पहले वाहन को सीज कर रायपुर वन चौकी लायी, उसके बाद इस वाहन को रायपुर रेंज कार्यालय पर ले जाया गया. जहां पर जरूरी कागजी कार्रवाई करके इसे कोर्ट भेजा गया.

देहरादून: वन विभाग ने देहरादून IT पार्क पर अवैध पेड़ कटान से भरी गाड़ी को छापा मार कर पकड़ा. वाहन को जब्त करके कानूनी कार्रवाई के लिए आगे भेजा गया है. राजधानी देहरादून में खुलेआम लकड़ी तस्करी की घटना से हड़कंप मच गया.

हमारी टीम रूटिंग कार्रवाई के तहत गश्त पर थी. वन विभाग की टीम ने देहरादून आईटी पार्क के पास एक गाड़ी की चेकिंग की. इस दौरान उसमें पेड़ का कटान कर ले जायी जा रही लकड़ी बरामद हुई. वाहन चालक और उसके साथ मौजूद व्यक्ति द्वारा कोई वैध कागजात नहीं दिखाए गए. इसके बाद गाड़ी को सीज किया गया. वाहन में सवार व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसकी नाप भूमि से यह पेड़ काटा गया है. इसके बाद गाड़ी को कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय लाया गया.

-वीरेंद्र दत्त जोशी, उप वन क्षेत्र अधिकारी रायपुर रेंज-

वन विभाग की परमिशन के बिना काटा था पेड़: उपवन क्षेत्र अधिकारी रायपुर रेंज वीरेंद्र दत्त जोशी ने बताया कि यह अवैध रूप से काटा गया पेड़ तुन का था. इसके 12 से अधिक पीस बरामद किए गए हैं. उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी नाप भूमि से भी तुन का पेड़ काटना है तो उसके लिए जरूरी परमिशन लेनी होती है. उन्होंने बताया कि अपनी निजी भूमि पर भी इस तरह का पेड़ काटने के लिए उन्हें विभाग में आवेदन करना होता है. विभाग व्यक्ति की आवश्यकता को देखते हुए या फिर पेड़ द्वारा संपत्ति को हो रहे नुकसान का आकलन करते हुए उक्त व्यक्ति के आवेदन पर निर्णय लेता है. उसके बाद पेड़ को काटने की परमिशन देता है. पकड़े गए व्यक्ति द्वारा किसी तरह की कोई परमिशन का कागज नहीं दिखाया गया, जिस वजह से इस अवैध माना गया है.

महिला वन कर्मियों ने किया सराहनीय कार्य: वन विभाग द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली अपनी टीम को प्रोत्साहित किया गया है. उपवन क्षेत्र अधिकारी रायपुर रेंज वीरेंद्र दत्त जोशी ने बताया कि-

यह कार्रवाई उनकी महिला वनकर्मियों द्वारा की गई है, जो कि अपने आप में बेहद सराहनीय है. वन विभाग में कार्यरत महिला कर्मियों द्वारा इस तरह का साहसी काम किया गया है जो कि अपने आप में बेहद बड़ी उपलब्धि है. इस कार्रवाई में वन बीट अधिकारी रेखा नेगी और सहायक कर्मचारी कुंदन सिंह के साथ कई अन्य वन कर्मियों ने सराहनीय भूमिका निभाई जो कि बधाई के पात्र हैं.

-वीरेंद्र दत्त जोशी, उपवन क्षेत्र अधिकारी, रायपुर रेंज-

