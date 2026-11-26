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नूंह में पुलिस से भाग रहे गो तस्करों की गाड़ी का एक्सीडेंट, 1 की मौत, गौ रक्षा दल पर आरोप, पुलिस ने बताया निराधार

नूंह में पुलिस से भाग रहे गो तस्करों की गाड़ी का एक्सीडेंट ( ETV Bharat )

नूंह : हरियाणा के नूंह जिले में गोतस्करों की गाड़ी कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर टकरा गई. इस हादसे में एक गो तस्कर की मौत हो गई, जबकि तीन घायल हो गए, जिन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले में जांच कर रही है.

पुलिस को मिली सूचना : पुलिस के अनुसार थाना मोहम्मदपुर अहीर इलाके में सुबह करीब 5:30 बजे केएमपी एक्सप्रेसवे पर अर्टिगा गाड़ी में चार गो तस्कर गाड़ी से धुलावट में गाय उतार रहे थे, जिसकी सूचना सीआईए नूंह को मिली. इसके बाद सीआईए नूंह केएमपी ने इनका पीछा किया. पुलिस को देखकर गो तस्कर गाड़ी को रोंग साइड मानेसर की तरफ लेकर भागने लगे, इसी दौरान गौयला गांव के पास अर्टिगा गाड़ी की टक्कर बोलेरो कैंपर से हो गई, जिससे अर्टिगा में सवार चारों गो तस्करों को चोट लगी.