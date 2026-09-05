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खौफनाक वारदात: JE की हत्या की कोशिश, BJP का झंडा लगी कार ने 50 मीटर तक घसीटा, वीडियो वायरल

पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

सौ. सोशल मीडिया
जेई को 50 मीटर तक घसीटा (सौ. सोशल मीडिया)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 7:29 PM IST

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मथुरा : सोशल मीडिया पर जनपद का एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी का झंडा लगी हुई कार एक शख्स को चपेट में लेकर घसीटते हुए दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि कार की चपेट में आने वाला व्यक्ति ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का अवर अभियंता जीवन लाल है, जिनसे किसी बात को लेकर गाड़ी चालक से विवाद हो गया था, उसके बाद चालक ने उसे चपेट में लेते हुए करीब 50 मीटर तक घसीटता गया. पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

Photo Credit; ETV Bharat
शिकायत पत्र (Photo Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, वीडियो 31 अगस्त दोपहर 12:00 बजे का है, जहां गौतम बुद्ध नगर के निवासी जीवनलाल, जो कि मथुरा में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अवर अभियंता के पद पर कार्यरत हैं. घटना वाले दिन मसानी चौराहे के पास इस कार ने जेई को टक्कर मार दी थी, इस बात को लेकर गाड़ी चालक से उनकी कहा सुनी होने लगी, तभी चालक ने उन्हें चपेट में लेते हुए करीब 50 मीटर तक गाड़ी से घसीट लिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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शिकायत पत्र (Photo Credit; ETV Bharat)

घटना के बाद पीड़ित जीवन लाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी गाड़ी चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, उन्होंने शिकायत में यह भी बताया है कि वह गोविंद नगर थाने भी गए थे, जहां पुलिस ने आपसी झगड़ा कहकर मामला खत्म कर दिया था. इस मामले में एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया अवर अभियंता के साथ हुई मारपीट के मामले में एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ अधिकारी को दिया गया था. मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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