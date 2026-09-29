1 अक्टूबर से विक्रमशिला सेतु बंद, 3 महीने तक ब्रेक.. यात्रा से पहले जान लें नया रूट प्लान
भागलपुर की विक्रमशिला सेतु पर कल रात से वाहन आवागमन पूरी तरह बंद हो जाएगा. लोगों के लिए गंगा में क्रूज सेवा शुरू. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार
Published : September 29, 2026 at 1:45 PM IST
भागलपुर: बिहार के भागलपुर की लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु के स्थायी निर्माण कार्य को लेकर जिला प्रशासन और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा भागलपुर के डीएम और एसएसपी को भेजे गए आधिकारिक पत्र के अनुसार 30 सितंबर की मध्यरात्रि से सेतु पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. एक अक्टूबर से बेली ब्रिज खोलने का काम शुरू होगा.
स्थायी निर्माण के लिए संवेदक चयन और सामग्री तैयार
स्थायी निर्माण के लिए संवेदक का चयन हो चुका है. संवेदक ने चार स्पैन के डेक टाइप ट्रस गर्डर का फैब्रिकेशन पूरा कर लिया है और इसे बरारी घाट स्थित निर्माण साइट पर स्टोर कर दिया गया है. इससे निर्माण कार्य तेज गति से आगे बढ़ सकेगा.
गंगा में चलेगा क्रूज, अधिकारियों की तैनाती
सेतु पर यातायात पूरी तरह बंद होने के मद्देनजर जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक जलमार्ग की तैयारी तेज कर दी है. भागलपुर और नवगछिया के बीच गंगा नदी में क्रूज का संचालन होगा. डीएम ने जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र लिखकर क्रूज के बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग पॉइंट पर मोटरयान निरीक्षक (एमवीआई) तथा प्रवर्तन अवर निरीक्षक (ईएसआई) की तैनाती का निर्देश दिया है. ये अधिकारी सुरक्षा मानकों और निर्धारित समय-सारणी के अनुरूप नाव व क्रूज का परिचालन सुनिश्चित करेंगे.
बरारी पुल घाट पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था
निर्माण कार्य के कारण बरारी पुल घाट पर नगर निगम प्रशासन बैरिकेडिंग कराएगा, ताकि कोई घाट पर न जा सके और निर्माण से किसी को असुविधा न हो. वर्तमान में इस घाट से फेरी सेवा का परिचालन नहीं कराया जाएगा. संबंधित सूचना वाले पोस्टर और बैनर विभिन्न स्थानों पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं.
जान लीजिए नया रूट प्लान
यात्रियों और वाहनों को जलमार्ग से लाने-ले जाने के लिए फेरी सेवा की सुविधा रहेगी. इसके लिए बियाडा, बाबूपुर और जाह्नवी चौक घाट चिह्नित किए गए हैं. इन घाटों पर भीड़ को ध्यान में रखते हुए दुकानों पर रोक लगा दी गई है.
घाटों पर भोजन, सीसीटीवी और लीज व्यवस्था
चिह्नित घाटों पर जीविका दीदी की रसोई का संचालन होगा, जहां यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. घाट पर सीसीटीवी कैमरे इस तरह लगाए जाएंगे कि पूरा क्षेत्र उनके दायरे में रहे. घाट किनारे की जमीन को फेरी संचालकों द्वारा लीज पर लेकर सेवा का संचालन किया जा सकेगा.
प्रशासनिक तैयारियां पूरी
जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और सुगमता को ध्यान में रखते हुए सभी वैकल्पिक व्यवस्थाओं को मजबूत किया है. विक्रमशिला सेतु पर यातायात बंद होने के बावजूद भागलपुर और नवगछिया के बीच आवागमन सुचारू रखने के लिए जलमार्ग विकल्प तैयार हैं. निर्माण कार्य शुरू होने के साथ प्रशासनिक निगरानी भी कड़ी रहेगी.
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