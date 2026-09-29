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1 अक्टूबर से विक्रमशिला सेतु बंद, 3 महीने तक ब्रेक.. यात्रा से पहले जान लें नया रूट प्लान

विक्रमशिला सेतु ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार के भागलपुर की लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु के स्थायी निर्माण कार्य को लेकर जिला प्रशासन और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा भागलपुर के डीएम और एसएसपी को भेजे गए आधिकारिक पत्र के अनुसार 30 सितंबर की मध्यरात्रि से सेतु पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. एक अक्टूबर से बेली ब्रिज खोलने का काम शुरू होगा.