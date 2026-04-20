बारातियों की खुशी मातम में बदली, वाहन दुर्घटना का शिकार, दो की मौत चार गंभीर
बैकुंठपुर से चिरमिरी लौट रहे बाराती हादसे का शिकार हो गए. इस हादसे में दो युवकों की मौत हुई है, जबकि चार गंभीर है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 20, 2026 at 11:48 AM IST
एमसीबी : मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले से हृदय विदारक घटना सामने आई है. बैकुंठपुर सिटी कोतवाली क्षेत्र में बारात से वापस लौट रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में बैकुंठपुर से चिरमिरी की ओर लौट रहे छह युवकों में से दो युवकों की मौत हो गई.
कैसे हुआ हादसा ?
आपको बता दें कि वाहन में कुल 6 युवक सवार थे.सभी चिरमिरी के डोमन हिल क्षेत्र के निवासी हैं. हादसा इतना भीषण था कि दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों की पहचान 22 वर्षीय आर्यन सोनवानी और 23 वर्षीय कुलदीप सिंह के रूप में हुई है. दोनों के असमय निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.
घायलों का इलाज अस्पताल में जारी
वहीं, हादसे में घायल चारों युवकों को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
प्रारंभिक जांच में वाहन के अनियंत्रित होने को हादसे का कारण माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है. यह दर्दनाक हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों की ओर इशारा करता है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.
छातागढ़ पिकनिक स्पॉट में हादसा, शिवनाथ नदी में नाबालिग सहित दो की डूबने से मौत, 3 की बची जान
आपने लॉटरी में कार जीती है..! ठगों के झांसे में आया धमतरी का रिटायर्ड कर्मचारी, अलग-अलग किस्तों में करीब 1 करोड़ की ठगी
करीब 150 मीटर लंबी सुरंग में अवैध कोयला खनन पर सख्ती, अब ब्लास्टिंग कर हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी