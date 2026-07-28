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उन्नाव के जनता ढाबे में एक ही बर्तन में पक रहा था वेज और नॉनवेज, खाद्य विभाग की छापेमारी में हुआ खुलासा

उन्नाव : शहर के चर्चित जनता ढाबे पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की छापेमारी में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि ढाबे पर शाकाहारी और मांसाहारी भोजन एक ही बर्तनों में तैयार किया जा रहा था. श्रावण माह में सामने आई इस लापरवाही ने न सिर्फ खाद्य सुरक्षा, बल्कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

खाद्य विभाग की टीम जनता ढाबे की व्यवस्थाओं को देखकर हैरान रह गई. रसोई घर में साफ-सफाई के मानकों का पालन नहीं पाया गया. वेज और नॉनवेज भोजन के लिए अलग-अलग बर्तनों की व्यवस्था नहीं थी और दोनों तरह के भोजन को एक ही बर्तनों में पकाया जा रहा था. ऐसे में जो लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन समझकर खाना खा रहे थे, उनके साथ बड़ी लापरवाही सामने आई है.

श्रावण माह में बड़ी संख्या में लोग धार्मिक कारणों से मांसाहार से दूरी बनाते हैं और बाहर भोजन करते समय शुद्ध शाकाहारी भोजन की अपेक्षा रखते हैं. स्थानीय लोगों में भी इस खुलासे के बाद नाराजगी देखने को मिल रही है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि भोजन की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप थी या नहीं.