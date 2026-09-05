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रसोई का बजट बिगड़ा : सब्जियों के दाम पहुंचने लगे आसमान पर, प्याज ने रुलाया

राजस्थान की स्थानीय पैदावार पर बारिश का असर : चौमूं पुलिया मंडी के थोक सब्जी व्यापारी सुशील साहू के मुताबिक राजस्थान में बारिश के असमान पैटर्न का सब्जियों की पैदावार पर असर पड़ा है. शुरुआती दौर में बारिश कम होने से उत्पादन प्रभावित हुआ, जबकि अब कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण खेतों से मंडियों तक सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है. राजस्थान में कई सब्जियों की आपूर्ति दूसरे राज्यों से हो रही है.

वहीं, सलाद के लिए इस्तेमाल होने वाला मोटा और गोल प्याज इससे महंगा है. एक महीने पहले जहां 100 रुपए में करीब 3 किलो प्याज मिल जाता था, वहीं अब उसी कीमत में करीब आधा ही प्याज मिल रहा है. सब्जी विक्रेता त्रिलोक मीणा बताते हैं कि खुदरा बाजार में मोटे गोल प्याज की कीमत करीब 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है. पिछले दो सप्ताह में कई अन्य सब्जियों के दाम भी लगातार ऊपर गए हैं.

प्याज की कीमतों में अभी और तेजी की आशंका : आलू-प्याज के थोक व्यापारी चेतराम के मुताबिक प्याज की कीमतों में फिलहाल तेजी बनी हुई है और दीपावली तक इसके दाम ऊंचे रहने की संभावना है. उनका कहना है कि जब तक नई प्याज की पैदावार बाजार में पर्याप्त मात्रा में नहीं आती, तब तक कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना कम है. जयपुर की मंडियों में मध्यम क्वालिटी का प्याज थोक में करीब 45 रुपए प्रति किलो के आसपास मिल रहा है.

महंगी सब्जियों ने बदला रसोई का मेन्यू : जयपुर निवासी जयप्रकाश मीणा का कहना है कि सब्जियों की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण घर का मेन्यू तय करना मुश्किल हो गया है. पहले चीनी की कीमत बढ़ने पर सुबह की चाय को लेकर सोचना पड़ता था, अब प्याज 60 रुपए से ऊपर और टमाटर 80 रुपए से ऊपर पहुंचने के बाद रोजमर्रा की रसोई का बजट भी प्रभावित हो रहा है. जयप्रकाश के मुताबिक टमाटर के बिना अधिकांश सब्जियों का स्वाद अधूरा लगता है, लेकिन इसकी कीमत लगातार बढ़ने के कारण अब खरीदारी में मात्रा को लेकर भी सोचना पड़ रहा है. प्याज और टमाटर के साथ अन्य सब्जियों के दाम बढ़ने से मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है.

जयपुर : राजस्थान में सब्जियों के दाम एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं. मानसून की शुरुआत में देरी और कमजोर बारिश के कारण सब्जियों के उत्पादन पर असर पड़ा. वहीं, अब मानसून के चौथे दौर में हो रही तेज बारिश ने मंडियों तक सब्जियों की आवक और सप्लाई को प्रभावित किया है. मांग के मुकाबले आपूर्ति कम होने का सीधा असर अब आम आदमी की रसोई पर दिखाई दे रहा है. रसोई में रोजाना इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के दाम बढ़ने से घरेलू बजट बिगड़ने लगा है. प्याज और टमाटर ने सबसे ज्यादा तेवर दिखाए हैं. जयपुर के खुदरा बाजार में प्याज की कीमत करीब 70 रुपए प्रति किलो और टमाटर 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है. वहीं, मिर्च, ग्वार फली, फूलगोभी समेत कई अन्य सब्जियां भी महंगी हो गई हैं.

टमाटर बेंगलुरु से, प्याज नासिक से और मिर्च मध्य प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्यों से आने की जानकारी व्यापारियों ने दी है. इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से भी राजस्थान के बाजारों में सब्जियों की सप्लाई होती है. बारिश के कारण परिवहन प्रभावित होने और मंडियों में आवक कम होने पर आपूर्ति शृंखला पर दबाव बढ़ जाता है. इसका असर थोक बाजार से लेकर खुदरा बाजार तक कीमतों में दिखाई देता है.

प्याज की कीमत करीब 70 रुपए प्रति किलो (ETV Bharat Jaipur)

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प्याज की बढ़ती कीमत पर सरकार ने शुरू की राहत : प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार की ओर से भी प्रयास शुरू किए गए हैं. सहकारिता विभाग की देखरेख में जयपुर में मोबाइल वैन के जरिए बाजार की तुलना में रियायती दरों पर प्याज उपलब्ध कराया जा रहा है. जयपुर में एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर रियायती प्याज उपलब्ध कराने की योजना है. मोबाइल वैन के जरिए उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में प्याज दिया जा रहा है. प्याज बेचने वाले राजेंद्र सिंह के मुताबिक एक व्यक्ति को करीब 2 से 5 किलो तक प्याज उपलब्ध कराया जा रहा है. रियायती दर वाला प्याज बाजार की कीमत की तुलना में काफी सस्ता है.

NCCF की मोबाइल वैन से उपभोक्ताओं को राहत : NCCF के प्रतिनिधि अमित सेमवाल के मुताबिक उपभोक्ताओं को बाजार भाव से कम कीमत पर प्याज उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है. उनका कहना है कि बाजार में प्याज की कीमत 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, जबकि NCCF की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा प्याज उपभोक्ताओं को राहत देने वाली कीमत पर दिया जा रहा है.

अमित सेमवाल के मुताबिक फिलहाल जयपुर शहर में करीब 10 मोबाइल वैन रोजाना 500 से 600 किलो तक प्याज उपभोक्ताओं तक पहुंचा रही हैं. आने वाले दिनों में मोबाइल वैन की संख्या बढ़ाने की योजना है. इसके साथ ही राजधानी में करीब 15 स्थानों पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध कराया जाएगा. फिलहाल श्याम नगर मेट्रो स्टेशन, सहकार भवन, विद्याधर नगर, शास्त्री नगर, मानसरोवर, राजा पार्क, वैशाली नगर और कालवाड़ रोड स्थित रावण गेट क्षेत्र सहित प्रमुख स्थानों पर मोबाइल वैन के जरिए प्याज उपलब्ध कराया जा रहा है.

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बफर स्टॉक से कीमत नियंत्रित करने की कोशिश : NCCF की ओर से बताया गया कि प्याज की कीमतों में तेजी आने की स्थिति को देखते हुए प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में प्याज का स्टॉक रखा जाता है. जरूरत के अनुसार इस स्टॉक को देश के अलग-अलग हिस्सों में भेजा जाता है, ताकि बाजार में आपूर्ति बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रित किया जा सके. व्यापारियों के मुताबिक मौजूदा तेजी के पीछे कई कारण हैं. लगातार बारिश और नमी के कारण भंडारित प्याज के खराब होने का खतरा बढ़ा है. इसके अलावा पिछले सीजन में प्रमुख उत्पादक राज्यों में उत्पादन प्रभावित होने और पुराना स्टॉक कम होने से बाजार में उपलब्धता पर असर पड़ा है.

किसानों की ओर से प्याज की खेती का रकबा कम किया जाना भी मौजूदा आपूर्ति पर असर डालने वाला कारण माना जा रहा है. वहीं, त्योहारी सीजन नजदीक आने के साथ मांग बढ़ने और प्रमुख उत्पादक मंडियों से दूसरे राज्यों तक परिवहन लागत बढ़ने से भी खुदरा कीमतों पर दबाव बना हुआ है. सब्जियों के बढ़ते दामों के बीच आलू फिलहाल उपभोक्ताओं के लिए अपेक्षाकृत राहत वाला विकल्प बना हुआ है, जबकि नींबू, ग्वार फली और फूलगोभी जैसी सब्जियां 100 रुपये प्रति किलो से ऊपर पहुंच गई हैं.

एक तरफ मानसून की असमान बारिश ने सब्जियों के उत्पादन और सप्लाई को प्रभावित किया है तो दूसरी तरफ मौजूदा बारिश के कारण परिवहन और मंडी की आवक पर असर पड़ रहा है. ऐसे में आने वाले दिनों में सब्जियों की कीमतें किस दिशा में जाती हैं, यह नई फसल की आवक और मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा. फिलहाल प्याज और टमाटर समेत कई सब्जियों की बढ़ी कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है. सरकार की ओर से रियायती दर पर प्याज उपलब्ध कराने की पहल से उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन बाजार में कीमतों को स्थायी रूप से नीचे लाने के लिए पर्याप्त आवक और सामान्य सप्लाई का बहाल होना जरूरी माना जा रहा है.