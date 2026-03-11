ETV Bharat / state

सरकारी स्कूलों में पोषण वाटिका की शुरुआत, छात्रों को मिलेगा पौष्टिक भोजन

गढ़वाः झारखंड के गढ़वा जिले में पोषण वाटिका की शुरुआत हुई है. केंद्र सरकार की यह योजना है कि अब सरकारी विद्यालयों के परिसर में सब्जियों की खेती की जाएगी. ये सब्जियां बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में परोसी जाएंगी.

जिले के कई स्कूलों में पोषण वाटिका के लिए रुपये दिए गए

गढ़वा जिले के श्रीबंशीधर नगर में स्थापित इस सरकारी विद्यालय में जो हरियाली दिख रही है यह स्कूल प्रबंधन एवं बच्चों की मेहनत का परिणाम है. इस विद्यालय में पोषण वाटिका के तहत बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में जो सब्जियां दी जा रही हैं, वह इसी विद्यालय में उगाई गई हैं. इस विद्यालय में मुनगा (Drumstick), बैगन, टमाटर, सेम, मिर्च, केला एवं कड़ी पत्ते की खेती हो रही है, जिसका इस्तेमाल मिड डे मील में परोसे जाने वाली सब्जियों के रूप में होता है. इसके लिए शिक्षा विभाग ने जिले के कई स्कूलों में पोषण वाटिका बनाने के लिए हर एक को पांच-पांच हजार रुपये दिए हैं.

सभी सरकारी विद्यालयों में इसका परिणाम देखा जाएगा

विद्यालय के प्रधानाध्यापक का कहना है कि इस विद्यालय के पोषण वाटिका में खेती के जरिये सब्जियों का उत्पादन कर बच्चों को परोसा जाता है, यह शिक्षा विभाग की एक अच्छी पहल है. वहीं कोऑर्डिंनेटर ने कहा कि इसकी तो अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में इस अनूठी पहल को देखा जाएगा.