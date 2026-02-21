बनारस में प्रदर्शनी; फूलों से बनी हॉकी, पान और दुर्लभ प्रजातियों के पौधे देखने को मिले
मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि दुर्लभ प्रजातियों के पौधे देखने को मिल रहे हैं, बल्कि विशेषज्ञ उनके रखरखाव के गुर भी सिखा रहे हैं.
वाराणसी: वाराणसी के कचहरी स्थित राजकीय अलंकृत उद्यान (कम्पनी बाग) में दो दिवसीय मण्डलीय शाकभाजी, फल एवं पुष्प प्रदर्शनी-2026 की आज शानदार शुरुआत हुई. उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल ने दीप जलाकर इसका उद्घाटन किया.
यह प्रोग्राम उन लोगों के लिए बेहद खास है जो अपनी छतों और घरों में गार्डनिंग करने का शौक रखते हैं. यहा न केवल दुर्लभ प्रजातियों के पौधे देखने को मिल रहे हैं, बल्कि विशेषज्ञ उनके रखरखाव के गुर भी सिखा रहे हैं.
प्रदर्शनी के दो मुख्य आकर्षण: इस पूरी प्रदर्शनी को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है. पहले भाग में ताजी शाकभाजी, फल और फलों से बने संरक्षित उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है. वहीं दूसरे भाग में गुलाब के कटे फूल, डहेलिया, बोनसाई, कैक्टस और वर्टिकल गार्डन जैसे सजावटी पौधों का अद्भुत संगम है. इसके अलावा कला प्रेमियों के लिए यहां माउथ पेंटिंग, मृदा कला और सहज योग के विशेष स्टाल भी लगाए गए हैं.
विजेता और प्रमुख प्रतिभागी: प्रदर्शनी में कुल 242 प्रतिभागियों ने 3331 प्रदर्शों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. इसमें पूर्वोत्तर रेलवे, बीएचयू, नगर निगम और विभिन्न जनपदों जैसे जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली के प्रगतिशील किसान शामिल हुए हैं. इस वर्ष "किंग ऑफ द शो" का खिताब जितेंद्र मौर्या के 'टाप सिकेट' प्रजाति के गुलाब को मिला. वहीं कुमारी प्रीती पटेल के गुलाब को "क्वीन ऑफ द शो" के सम्मान से नवाजा गया.
सस्ती पौध और हाईटेक तकनीक: उद्यान विभाग और मनरेगा के सहयोग से भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने यहां दो हाईटेक नर्सरी स्टाल लगाए हैं. यहां टमाटर, खीरा और तरोई जैसे हाइब्रिड पौधों की पौध (बेहन) मात्र 2 रुपये प्रति पौधे की दर से बेची जा रही है. बिना मिट्टी के पौधे उगाने की 'मृदा रहित' तकनीक देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. यह तकनीक भविष्य की खेती और शहरी गार्डनिंग के लिए बेहद क्रांतिकारी मानी जा रही है.
रविवार को होगा प्रदर्शनी का समापन: प्रदर्शनी का औपचारिक समापन रविवार दोपहर 02:00 बजे किया जाएगा. हालाँकि, आम जनता के लिए यह प्रदर्शनी रविवार सुबह 08:00 बजे से रात 09:00 बजे तक खुली रहेगी. शाम के समय स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे. यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं और पौधों को गर्मी से बचाने के टिप्स सीखना चाहते हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें.
