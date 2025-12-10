ETV Bharat / state

सर्दियों में मौसम की मार से तबाह हो सकती है सब्जियां, विशेषज्ञ से जानें कैसे रखें सुरक्षित

किन सब्जियों पर होता है सर्दी का प्रभावः वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ डॉ. सीबी सिंह ने बताया कि "सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है. ऐसे में टमाटर, बैंगन, बेल पर लगने वाली सब्जी, फूल गोभी और जिस पर फल बनने से पहले फूल आता है. ऐसी सभी प्रकार की सब्जियों को सर्दी में काफी नुकसान होता है. सर्दी का सबसे ज्यादा प्रभाव टमाटर और बैंगन पर देखने को मिलता है. ऐसे में उनको बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है."

करनालः हरियाणा में बड़े स्तर पर सब्जी की खेती की जाती है. अच्छी फसल से किसान अच्छा उत्पादन लेते हैं. ठंड के मौसम के कारण किसानों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि सर्दी में पाला पड़ने और धुंध पड़ने से कई प्रकार की सब्जियों पर काफी प्रभाव पड़ता है. उत्पादन में गिरावट आ जाती है और किसानों को सब्जी में भारी नुकसान उठाना पड़ता है. अब हरियाणा सहित उत्तर भारत में सर्दियां शुरू हो गई है. किसान भाईयों के लिए अभी से चिंता शुरू हो गई है. आइए हम आपको बताते हैं कि सर्दी में समय रहते ही अपने सब्जियों का अच्छा प्रबंधन कैसे करें.

सर्दी में कैसे होता है सब्जी को नुकसान: वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ डॉ. सीबी सिंह ने बताया कि "जब ज्यादा सर्दी शुरू हो जाती है तो धुंध के बाद पाला पड़ना शुरू हो जाता है. सब्जी के पौधे पर जो फूल आए हुए होते हैं, उनको सही तरीके से प्रकाश नहीं मिल पाता है और जो फूल की कली होती है, वो खराब हो जाती है. फूल काला पड़ जाता है, जिससे उस पर फल नहीं बनता है. वहीं फल आने के बाद भी पाले से टमाटर और बैंगन में फटने की समस्या आ जाती है, जिससो पैदावार में भारी गिरावट होती है. इसलिए सर्दी में टमाटर और बैंगन जैसी सब्जियों का बचाव बहुत जरूरी है."

20-50 फीसदी तक हो सकता है नुकसानः वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ डॉ. सीबी सिंह ने बताया कि "ज्यादा सर्दी होने पर फूल खराब होने शुरू हो जाते हैं तो वहीं फल में भी समस्या शुरू हो जाती है. अगर कम सर्दी हो तो उत्पादन में 20% गिरावट सब्जी में देखने को मिलती है. अगर सर्दी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाए, पाला और धुंध का ज्यादा असर होने से 50% या इससे भी ज्यादा फसलों के उत्पादन में गिरावट मिलती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है."

फल सब्जियों का प्रबंधन (Etv Bharat)

सर्दी से फसलों का कैसे करें बचावः उन्होंने बताया कि "पाले से बचाव करने के लिए किसान अपने खेत में रात के समय सिंचाई करें. ऐसे में जो पानी की वाष्प होती है. उससे पाले का असर कम होता है और सर्दी में फसल का बचाव हो जाता है. वहीं कुछ किसान भाई अगर ये ना कर पाए तो वे अपने खेत में कई स्थान पर अलाव का धुआं कर सकते हैं. इसे धुंध और पाले का असर फसल पर नहीं होता है. वहीं कुछ किसान भाई अगर फसल का सर्दी से बचाव करना चाहते हैं, तो वे सल्फर प्रति एकड़ 1 लीटर का स्प्रे अपनी फसल पर कर सकते हैं. करीब 15 दिनों तक एक स्प्रे सर्दी से फसल को बचा लेता है. टमाटर की फसल पर कुछ किसान भाई पॉलिथीन से कवर भी करते हैं. ये भी काफी अच्छा रहता है लेकिन ये काफी महंगा पड़ता है. ऐसे में ऊपर बताए गए तरीके से किसान भाई अपनी फसल को सर्दी से बचा सकते हैं और अच्छी पैदावार सब्जियों की सर्दी में ले सकते हैं."