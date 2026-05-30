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सब्जियों ने बिगाड़ा किचन का बजट, मिर्चा हुआ 'लाल', लहसुन ने दिखाए तेवर, नेनुआ ने लगाया अर्धशतक

गर्मी और पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ने से सब्जियों के दाम बढ़े. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मंडी से ग्राहक हो रहे दूर : लगातार बढ़ती तपिश के कारण सब्जियां सूख रही हैं. ग्राहकों से भरी रहने वाली सब्जी मंडी इन दिनों खाली नजर आ रही है. इससे सब्जी विक्रेताओं का व्यापार प्रभावित हो रहा है. अगर ऐसा ही हाल रहा तो आन वाले समय में कई अन्य सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

सब्जियों के दाम में तेजी से उछाल : वाराणसी में मूली 40 रुपये, टमाटर 40 रुपये, खीरा 60, नींबू 70 रुपये दर्जन 120 रुपये, करेला 40 से 50 रुपये, कद्दू 25 रुपये, पालक 60 रुपये, बींस 80 रुपये, हरी मिर्च 70-80 रुपये, सेम 100 रुपये, बैंगन 50 रुपये, परवल 55 रुपये, भिंडी 40 रुपये, नेनुआ 50-60 रुपये, सफेद आलू 20 रुपये, लाल आलू 25 रुपये, प्याज 30 से 35 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है. लहसून इस समय सबसे ज्यादा तेवर दिखा रहा है. फुटकर में लहसून 50 रुपये पाव बिक रहा है.

पूर्वांचल में वाराणसी को हरी सब्जियों का हब माना जाता है, यहां पर भी पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों का असर दिखने लगा है. गर्मी और ईंधन के बढ़ते दामों का सीधा असर रसोई पर पड़ रहा है. कुछ सब्जियां ऐसी हैं, जो पहाड़ों से आती हैं, उनमें तेजी से उछाल आया है.

वाराणसी : मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण दुनियाभर में तेल और गैस का संकट तेजी से गहराता जा रहा है. भारत में भी पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं. पिछले 10 से 12 दिन में पेट्रोल और डीजल सहित गैस के दामों में 7 से 8 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई भी बढ़ने लगी है.

गर्मी के कारण हरी सब्जियां महंगी बिक रही हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

15,000-16,000 प्रति क्विंटल हुआ लहसुन का दाम : सब्जी व्यापारी राकेश मौर्या बताते हैं, मेरा लहसुन का व्यापार है. इस समय डीजल-पेट्रोल की बढ़ी कीमतों ने कारोबार और ग्राहकों की खरीदारी दोनों को बहुत प्रभावित किया है. हमारी बिक्री में बहुत कमी आई है. लहसुन महंगा हो गया है. डीजल-पेट्रोल की कीमत बढ़ने से भाड़ा भी अधिक हो गया है, जिससे लहसुन के दाम ज्यादा ही बढ़ गए हैं. लहसुन पहले जहां 10,000 रुपये क्विंटल था, वहीं अब 15,000-16,000 प्रति क्विंटल हो गया है. पहले तो 15-16 क्विंटल बिक जाता था, अब 5-6 क्विंटल हो गया है.

वाराणसी में सब्जियों के दाम. (Photo Credit; ETV Bharat)

बढ़ती कीमतों से घर चलाना हो रहा है मुश्किल : सब्जियों के दाम बढ़ने से किचन का बजट भी गड़बड़ हो गया है. सब्जी खरीदने आईं लीला सिंह कहती हैं, सब्जी की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं. घर चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है. सब्जी के साथ-साथ राशन के दाम भी बढ़े हैं. प्रधानमंत्री मोदी जिन समस्याओं को बता रहे थे, वो एक बार समझ में आती हैं, लेकिन घर के किचन के सामनों के दाम बढ़ने का क्या मतलब है?

सफेद आलू की कीमत 20 रुपये किलो है. (Photo Credit; ETV Bharat)

लीला सिंह कहती हैं, सोना महंगा हुआ, पेट्रोल-डीजल महंगा हुआ. अब चाय से लेकर कपड़े तक महंगे मिल रहे हैं. गैस सिलेंडर के दाम युद्ध के प्रभाव के चलते बढ़े, मगर बाकी बहुत सी कीमतों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है. अब गर्मी में महंगी सब्जी है और ऊपर से सड़ भी जा रही है. गर्मी के मौसम में सब खराब हो रहा है. इस समय किचन संभालना बहुत मुश्किल काम लग रहा है.

मार्केट में हरी सब्जी के दाम ज्यादा है. (Photo Credit; ETV Bharat)

बढ़ती गर्मी और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे ने किया बेहाल : सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी का एक कारण गर्मी भी है. गर्मी में सब्जियां सूख रही हैं और उनकी उपलब्धता कम है. वहीं, दूसरा जो बड़ा कारण ट्रांसपोर्टेशन है. सब्जी कारोबारी बताते हैं कि डीजल-पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के कारण सब्जियों को लाने का भाड़ा बढ़ा है, जिससे सब्जी का दाम भी बढ़ा है. इसमें लहसुन, प्याज, आलू भी शामिल हैं. हालांकि कुछ सब्जियों के दाम में वृद्धि नहीं देखी जा रही है, क्योंकि उन सब्जियों की उपलब्धता शहर में है और खेतों में भी है. विक्रेता मनोज सोनकर का कहना है कि लौकी, भिंडी, परवल, धनिया, खीरा आदि के दाम बढ़ रहे हैं.

महंगाई बढ़ने से मंडी में ग्राहकों की संख्या भी कम हो गई है. (Photo Credit; ETV Bharat)

मंडी में हरी सब्जियों के दाम में तेजी : शम्भू सेठ बताते हैं, सब्जियों के दाम ईंधन की बढ़ी कीमतों से बढ़े हैं, लेकिन गर्मी की वजह से भी इनकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. कुछ सब्जियां बाहर से मंगाई जाती हैं, जैसे- आलू, लहसुन, तो इनके दाम बढ़े हैं. प्याज का दाम अभी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हरी सब्जी के दाम बढ़े हैं. मंडी में ज्यादा माल भी नहीं आ रहा है. अभी बकरीद आ गई, तो त्योहार की वजह से भी मंडी में सामान बहुत कम आया है. अब घर में जो जितनी सब्जी खर्च कर रहा था, अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद रहा है. बाहर से आने वाली सब्जियों ने महंगाई थोड़ी बढ़ा दी है.

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