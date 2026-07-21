सब्जी विक्रेता के बेटे ने पहले प्रयास में Re NEET किया क्रेक, 10वीं में 90 प्रतिशत अंक किए प्राप्त
बीते वर्ष आयु कम होने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सका था, लेकिन इस वर्ष पहले ही प्रयास में शानदार सफलता प्राप्त की.
Published : July 21, 2026 at 9:25 PM IST
कुचामन सिटी: मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए Re NEET UG 2026 में डीडवाना कुचामन जिले के मिठड़ी के गवारिया (बंजारा) समाज के होनहार छात्र ईश्वर बडतिया ने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की. आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लाडले ईश्वर ने कठिन परिश्रम के बूते यह मुकाम हासिल किया. उसने सीकर में रहकर तैयारी की. ईश्वर के पिता सब्जी बेचकर परिवार पालते हैं.
मीठड़ी गांव के निवासी अम्बिका शरण ने बताया कि ईश्वर ने 720 में से 559 अंक प्राप्त करते हुए ऑल इंडिया रैंक 30,942 रैंक हासिल की. उसकी अपनी श्रेणी में 823वीं रैंक है. परिवार और समाज का नाम रोशन किया है. ईश्वर के पिता महेन्द्र बडतिया सब्जी बेचकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. ईश्वर पढ़ाई के दौरान जब भी सीकर से अपने गांव आता था, तब अपने पिता के साथ सब्जी बेचने में भी सहयोग करता था.
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बंजारा समाज के वरिष्ठ तेजराज बंजारा ने बताया कि ईश्वर ने कक्षा 10वीं में 90 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे. इसके बाद तीन वर्ष से सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था. बीते वर्ष आयु सीमा कम होने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सका था, लेकिन इस वर्ष पहले ही प्रयास में शानदार सफलता प्राप्त की. ईश्वर की उपलब्धि पर गवारिया समाज के लोगों ने उसके घर पहुंचकर सम्मानित किया. मिठड़ी से गवारिया समाज के दो विद्यार्थी पहले से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं. ईश्वर समाज का तीसरा डॉक्टर बनेगा. ईश्वर के पिता महेन्द्र ने बताया कि बचपन से ईश्वर पढ़ाई में होशियार था. अच्छे मार्क्स आते थे. बेटे के डॉक्टर बनने की चाहत के लिए दिन रात मेहनत की. अपनी सब्जी की कमाई का पैसा बेटे की पढ़ाई पर लगाया. आज बेटे ने सपना पूरा किया.हमें उस पर गर्व है.
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