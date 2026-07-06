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भारी बारिश के बीच नगर निगम पहुंचे सब्जी विक्रेता, मोरहाबादी साप्ताहिक बाजार बंद करने के फैसले का किया विरोध

बारिश के बीच नगर निगम पहुंचे सब्जी विक्रेता ( Etv Bharat )