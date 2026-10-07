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पति की मौत के बाद भी नहीं मानी हार, सब्जी बेचकर बेटा पाला, अब पार्षद बनकर गढ़ रहीं किस्मत

चित्तौड़गढ़: नगर परिषद के वार्ड 56 के भोईखेड़ा की नव निर्वाचित पार्षद अणछी बाई की कहानी सत्ता से ज्यादा संघर्ष और साक्षरता की है. ढाई साल के बेटे को गोद में छोड़ पति चल बसे तो पुश्तैनी जमीन पर सब्जी उगाकर उसे मंडी में बेचते हुए बेटे को बड़ा किया. कभी स्कूल नहीं गईं, जरूरत पड़ने पर अंगूठा लगाती थीं, लेकिन पार्षद बनने के बाद हस्ताक्षर करना जरूरी हुआ तो 50 साल की उम्र में भोईखेड़ा स्कूल के स्टाफ से कलम पकड़ना सीखा.

नव निर्वाचित पार्षद अणछी बाई ने बताया कि बेटा ढाई साल का था, तभी पति का निधन हो गया था. पति के जाने के बाद जीवन यापन के लिए उन्होंने पुश्तैनी जमीन पर ही सब्जी की खेती शुरू की. सुबह खेत में सब्जी तोड़ कर चित्तौड़गढ़ की सब्जी मंडी में जमीन पर बैठ कर सब्जियां बेची. उसी कमाई से बेटे को बड़ा किया. बेटे ने भी मजदूरी कर मां का साथ दिया. आज बेटे की उम्र 29 साल है. घर चलाने के लिए घर पर ही एक छोटी सी किराने की दुकान भी खोली.

ओबीसी महिला आरक्षित वार्ड में कांग्रेस के टिकट पर भाजपा की फूला बाई भोई को 126 वोट से हराने वाली अणछी बाई रविवार को नवभारत साक्षरता परीक्षा में भी बैठीं, ताकि वार्डवासियों को परेशानी नहीं हो, उनके दस्तावेजों पर अंगूठे नहीं, हस्ताक्षर लग सकें.

ग्रामीण परिवेश वाला है भोईखेड़ा: नगर परिषद का वार्ड 56 भोईखेड़ा शहर का हिस्सा तो है, लेकिन पूरी तरह ग्रामीण परिवेश वाला वार्ड है. यहां ज्यादातर परिवारों की आजीविका सब्जी उगा कर मंडी में बेचने पर ही टिकी है. अणछी बाई उसी परिवेश से आती हैं, इसलिए लोगों का दर्द समझती हैं.

126 वोट से जीता चुनाव: अणछी बाई के पुत्र मोहन भोई ने बताया कि नगर परिषद चुनाव में वार्ड 56 ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुआ. कांग्रेस ने परिवार पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया. उन्होंने भाजपा की फूला बाई भोई को 126 वोटों से हराकर जीत हासिल की, लेकिन जीत के बाद एक नई चुनौती सामने आई. पार्षद बनने के बाद फाइलों पर हस्ताक्षर करने की जरूरत पड़ी, जबकि अणछी बाई आज तक अंगूठा ही लगाती थीं. इसके बाद उन्होंने इस चुनौती को भी स्वीकार किया.

संघर्ष से सफलता की कहानी (ETV Bharat Chittorgarh)

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पार्षद बनने के बाद दी साक्षरता परीक्षा: अणछी बाई ने निरक्षरता को कमजोरी नहीं बनने दिया. भोईखेड़ा स्कूल के स्टाफ ने उन्हें हस्ताक्षर करना सिखाया. धीरे-धीरे उन्होंने अपना नाम लिखना सीखा. अब वे खुद हस्ताक्षर करने लगी हैं. गत रविवार को जिले में आयोजित नवभारत साक्षरता परीक्षा में जब अणछी बाई परीक्षा देने पहुंचीं तो सबकी नजरें उन पर टिक गईं. कभी मंडी में सब्जी बेचने वाली महिला आज पार्षद की कुर्सी पर बैठ कर कलम चलाना सीख रही है.

पढ़ाई का दस्तावेज दिखाती नवनिर्वाचित पार्षद (ETV Bharat Chittorgarh)

तीन बार से हार रही थी कांग्रेस: मोहन भोई ने बताया कि नगर परिषद के वार्ड संख्या 56 से लगातार तीन बार कांग्रेस की हार हुई. ऐसे में कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहा था. वह कांग्रेस की बैठक में लगातार आ जा रहा था, इसलिए वार्ड के लोग घर आए और महिला सीट होने के कारण मां अणछी बाई को प्रत्याशी बनाने की बात कही. वार्डवासियों की बात रखते हुए कांग्रेस का टिकट मिला और चुनाव लड़ा. इसमें भाजपा प्रत्याशी को पराजित किया.