छत्तीसगढ़ में आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, बाढ़ और बारिश का दिखा असर
छत्तीसगढ़ में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं. बाढ़ और बारिश के कारण फसल बर्बाद हुई है.रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 1, 2026 at 10:50 PM IST
रायपुर : रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में बाढ़ और भारी बारिश का कहर देखने को मिला था. बाढ़ और भारी-भारी का सीधा असर सब्जियों पर देखने को मिल रहा है. राजधानी में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं. सब्जियों के दाम में लगभग 30 से 40% की वृद्धि हुई है. प्रति किलोग्राम की बात करें तो 15 से 20 रुपए तक सभी सब्जियों में दाम बढ़ गए हैं.
सब्जियों के दाम हुए दोगुने
कुछ सब्जी ऐसी भी है जिसके दाम दोगुने हो गए हैं. दूसरे राज्यों से सब्जी की आपूर्ति भी कम हो रही है जिसके कारण भी सब्जियों का दाम आसमान छूने लगा है. स्थानीय स्तर पर सब्जी की आवक 30% है. जबकि दूसरे राज्यों से 70% सब्जी की आपूर्ति हो रही है. इसलिए वर्तमान समय में सब्जियों के दाम में उछाल देखने को मिल रहा है.
रायपुर के शास्त्री मार्केट में सब्जी खरीदने पहुंचे ग्राहकों से ईटीवी भारत ने बात की तो उन्होंने बताया कि "बारिश और बाढ़ की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं. कुछ सब्जियों के दाम डबल भी हो गए हैं. ऐसी स्थिति में 1 से 2 किलो खरीदने वाला ग्राहक अब एक पाव और आधा किलो सब्जी की खरीदी कर रहा है. लेकिन सब्जी तो रोज खानी है. ऐसी स्थिति में सब्जी की मात्रा कम करके खरीद रहे हैं. इसका सीधा असर रसोई के बजट पर भी पड़ा है.
बाढ़ और बारिश की वजह से कई लोगों के मकान डूबने के साथ ही खेतों में पानी भरने की वजह से सब्जी की फसल भी बर्बाद हो गई. इसके साथ ही बारिश के कारण आवक भी कमजोर है. जिसके कारण भी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं. सब्जियों के दाम सामान्य तभी हो पाएंगे जब आवक बढ़ जाएगी- गोपाल देवांगन,सब्जी विक्रेता
डूमरतराई राजधानी थोक सब्जी मंडी के अध्यक्ष टी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि बारिश की वजह से सब्जी की फसल खराब हुई है. जिसकी वजह से सब्जियों के दाम लगभग 30 से 40% तक बढ़ गए हैं. कुछ सब्जी ऐसे हैं जिनके दाम डबल हो गए हैं.
प्रति किलोग्राम सब्जी की बात करें तो 15 से 20 रुपए तक की वृद्धि हुई है. हरी धनिया और मूनगा के दाम डबल हो गए हैं. ग्राहक सब्जी महंगा होने के कारण कम खरीदी कर रहे हैं. सब्जियों की फसल खराब होने की वजह से आवक भी कमजोर पड़ गई है-टी श्रीनिवास रेड्डी,अध्यक्ष, थोक सब्जी मंडी
बाहरी राज्यों से हो रही है आवक
छत्तीसगढ़ में स्थानीय सब्जियों की आवक काफी कम है. छत्तीसगढ़ में मात्र 30% सब्जी की आवक हो रही है. दूसरे राज्यों से 70% सब्जी रायपुर पहुंच रही है. वर्तमान में सब्जी कर्नाटक पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से सब्जी की आपूर्ति हो रही है. स्थानीय स्तर पर मिलने वाली सब्जी निकल जरूर रही थी लेकिन बारिश की वजह से वह भी बर्बाद हो गई. यह भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं. वर्तमान में पितृपक्ष भी चल रहा है जिसमें तरोई और काला बरबटी की डिमांड बढ़ जाती है ऐसे में उसके भी दाम बढ़े हुए हैं. सामान्य दिनों में तरोई प्रति किलोग्राम 30 से 40 रुपए हुआ करता था जो आज बढ़कर 100 से 120 रुपए पर पहुंच गया है. काला बरबटी सामान्य दिनों में 30 से 40 रुपए हुआ करता था जो आज बढ़कर 100 से 120 रुपया पर पहुंच गया है.
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