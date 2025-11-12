ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ती ठंड में सब्जियो के दाम छू रहे आसमान, आम आदमी परेशान; रसोई का बिगड़ा बजट

दिल्ली-एनसीआर में खरीदारों के हिसाब से सर्दियों में हरी सब्जी का सीजन होने से दाम कम होते हैं, लेकिन इस बार कहानी उल्टी है.

दिल्ली NCR में बढ़ती ठंड में भी सब्जियां हो रही महंगी
दिल्ली NCR में बढ़ती ठंड में भी सब्जियां हो रही महंगी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 12, 2025 at 2:26 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: ठंड में हरी सब्जियां सस्ती होने लगती हैं, लेकिन इस बार हरी सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते एक आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है. दिल्ली-एनसीआर में ठंड की आहट के साथ ही उम्मीद थी सब्जियां सस्ती होंगी, लेकिन कहानी कुछ उलट है. सब्जियों के दाम 15 से 30 रुपये तक बढ़े हुए हैं. लिहाजा खरीदारों की जेब पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ रही है.

नोएडा के सेक्टर-12 सब्जी मंडी में दुकान लगाने वाले राम लखन सब्जियों का भाव बता रहे है. वे कहते है कि खीरा आ रहा है 40 रुपये और हम 60 बेच रहे हैं, बींस 140 रुपये आ रही और हम 160 रुपये किलो बेच रहे हैं, मटर भी 140 आ रही है हम 160 बेच रहे हैं. भिंडी 80 किलो आ रही है और हम 80 के भाव में बेच रहे हैं, क्योकि यह पहले से ही पड़ी हुई थी. टमाटर 40 रुपये किलो आ रहा है हम 50 बेच रहे हैं. शिमला 20 रुपये पाव बेच रहे हैं, मंडी से 50 किलो के रेट से आ रही है. गाजर 60 रुपये किलो आ रही 20 पांव बेच रहे हैं.

दिल्ली NCR में बढ़ती ठंड में भी सब्जियो के भाव है गरम (ETV Bharat)

बिगड रहा है आम परिवारों का घरेलू बजट: मंडी में सब्जी लेने आये अमित दीक्षित कहते है कि ठंड की शुरुआत होने के बावजूद सब्जियां महंगी हो रही हैं, कारण है कि सब्जी आ नहीं रही है, जैसे अब तक नया आलू आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया है. यही हाल मटर का है. वही ऋषि भट्ट कहते है कि कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश या अन्य मौसमी बदलावों से फसलें खराब होने या उपज कम होने से सप्लाई पर असर पड़ा है. वहीं सब्जी खानी है तो जिस भाव में मिल रही है, उस भाव में खरीदनी पड़ रही है. पहले जहां किलो में खरीदते थे वहीं अब कम मात्रा में खरीद रहे हैं.

नोएडा में सब्जियो के बढ़े भाव से जनता परेशान
नोएडा में सब्जियो के बढ़े भाव से जनता परेशान (ETV Bharat)

दिल्ली की गाजीपुर मंडी का रेट प्रति 5KG: सब्जी वालों ने बताया कि मंडी में टमाटर 200 रुपये, केला 200, पत्ता गोभी ढाई सौ, बैंगन ढाई सौ, फूलगोभी 250, करेला 300, तोरी ढाई सौ, शिमला मिर्च 300, गाजर 300, भिंडी 400, लोकी 300, बींस 800, सेम ढाई सौ, मटर 700, गवारफली ढाई सौ, धनिया 200, हरी प्याज 200, मेंथी 300, बथुआ 400, पालक 300 रुपए प्रति 5 किलो के हिसाब से मंडी में मिल रही है.

