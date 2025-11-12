ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ती ठंड में सब्जियो के दाम छू रहे आसमान, आम आदमी परेशान; रसोई का बिगड़ा बजट

दिल्ली NCR में बढ़ती ठंड में भी सब्जियां हो रही महंगी ( ETV Bharat )