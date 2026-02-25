ETV Bharat / state

झारखंड के पूर्व CM के पोते का शव लेकर मनाली से दिल्ली रवाना हुए परिजन, इस वजह से नहीं हुआ पोस्टमार्टम

कुल्लू: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पोते वीर सोरेन का शव बुधवार दोपहर मनाली से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया. परिजन शव को लेकर भुंतर हवाई अड्डा पहुंचे, जहां से विमान के माध्यम से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया गया. परिवार के सदस्यों के साथ दादा चंपई सोरेन भी मनाली पहुंचे थे और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गईं.

पोस्टमार्टम से परिजनों का इनकार

पुलिस के अनुसार, सुबह पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही थी, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया. इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया पूरी की और मृतक के साथ आए दोस्तों व परिजनों के बयान दर्ज किए. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

मनाली घूमने आया था वीर सोरेन

कुल्लू पुलिस के अनुसार, वीर सोरेन अपने पांच दोस्तों के साथ 22 फरवरी को पानीपत से मनाली घूमने आया था. यहां सभी दोस्त सिमसा स्थित एक होम स्टे में ठहरे थे. 23 फरवरी को सभी दोस्त सोलंग और सेथन क्षेत्र घूमने गए थे. इसके बाद सभी शाम होते ही वापस होम स्टे लौट आए. मृतक के साथ आए उसके दोस्त अग्नय वर्मा ने पुलिस को बताया कि अगले दिन 24 फरवरी को वो फिर घूमने निकले, लेकिन वीर सोरेन उनके साथ नहीं गया. दोपहर करीब 12:30 बजे जब वो घूमकर कमरे में लौटे तो वीर सोरेन सो रहा था. दोस्तों के जगाने पर उसने सिर में तेज दर्द होने की बात कही. इसके बाद साथियों ने दवा मंगवाकर उसे दी, जिसके बाद वह दोबारा सो गया. दोपहर करीब 2 बजे कमरे से गिरने की आवाज आई. जब दोस्त अंदर पहुंचे तो वीर सोरेन बिस्तर से नीचे गिरा हुआ मिला.