झारखंड के पूर्व CM के पोते का शव लेकर मनाली से दिल्ली रवाना हुए परिजन, इस वजह से नहीं हुआ पोस्टमार्टम
वीर सोरेन अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने आया था. 24 फरवरी को एक होम स्टे में उसकी मौत हो गई.
Published : February 25, 2026 at 5:30 PM IST
कुल्लू: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पोते वीर सोरेन का शव बुधवार दोपहर मनाली से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया. परिजन शव को लेकर भुंतर हवाई अड्डा पहुंचे, जहां से विमान के माध्यम से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया गया. परिवार के सदस्यों के साथ दादा चंपई सोरेन भी मनाली पहुंचे थे और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गईं.
पोस्टमार्टम से परिजनों का इनकार
पुलिस के अनुसार, सुबह पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही थी, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया. इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया पूरी की और मृतक के साथ आए दोस्तों व परिजनों के बयान दर्ज किए. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.
मनाली घूमने आया था वीर सोरेन
कुल्लू पुलिस के अनुसार, वीर सोरेन अपने पांच दोस्तों के साथ 22 फरवरी को पानीपत से मनाली घूमने आया था. यहां सभी दोस्त सिमसा स्थित एक होम स्टे में ठहरे थे. 23 फरवरी को सभी दोस्त सोलंग और सेथन क्षेत्र घूमने गए थे. इसके बाद सभी शाम होते ही वापस होम स्टे लौट आए. मृतक के साथ आए उसके दोस्त अग्नय वर्मा ने पुलिस को बताया कि अगले दिन 24 फरवरी को वो फिर घूमने निकले, लेकिन वीर सोरेन उनके साथ नहीं गया. दोपहर करीब 12:30 बजे जब वो घूमकर कमरे में लौटे तो वीर सोरेन सो रहा था. दोस्तों के जगाने पर उसने सिर में तेज दर्द होने की बात कही. इसके बाद साथियों ने दवा मंगवाकर उसे दी, जिसके बाद वह दोबारा सो गया. दोपहर करीब 2 बजे कमरे से गिरने की आवाज आई. जब दोस्त अंदर पहुंचे तो वीर सोरेन बिस्तर से नीचे गिरा हुआ मिला.
पुलिस को दिए बयान में अग्नय वर्मा के बताया कि इसके बाद दोस्तों ने उसे तुरंत सिविल अस्पताल मनाली पहुंचाया. अस्पताल ले जाते समय उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था. अस्पताल में डॉक्टरों ने वीर को काफी देर तक सीपीआर भी दिया, लेकिन जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया कि युवक की अचानक मौत हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं.
CM सुक्खू ने जताया शोक
इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी शोक व्यक्त करते हुए परिजनों को सांत्वना दी है. मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, "झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के सुपौत्र वीर सोरेन जी के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. वीर जी अपने साथियों के साथ देवभूमि हिमाचल के कुल्लू भ्रमण पर आए थे। होटल लौटने के उपरांत उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई. चिकित्सकों द्वारा हरसंभव प्रयास किए गए, किंतु उन्हें बचाया न जा सका. ईश्वर दिवंगत की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति दें. इस दुःख की घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएँ चंपई जी एवं समस्त शोकाकुल परिवार के साथ हैं."
