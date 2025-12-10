ETV Bharat / state

शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस, आठवीं पीढ़ी से सुनिए जननायक की गौरवगाथा

भूख से तड़पते लोगों को राहत देने के लिए वीर नारायण सिंह ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी.

VEER NARAYAN SINGH
शहीद वीर नारायण सिंह के वंशज (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 10, 2025 at 1:32 PM IST

|

Updated : December 10, 2025 at 1:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार: शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के एक जमींदार और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में छत्तीसगढ़ में नेतृत्व किया था. उन्हें छत्तीसगढ़ का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है. उन्होंने 1856 के अकाल के दौरान व्यापारियों से अनाज छीनकर गरीबों में बांट दिया. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया लेकिन 1857 में जेल से भाग निकले. उन्हें 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जयस्तंभ चौक पर फांसी दी गई थी.

शहीद वीर नारायण सिंह ने छत्तीसगढ़ में आजादी की लौ, सबसे पहले जगाई. 1857 के विद्रोह में उनका नेतृत्व आज भी हमारी पहचान है. ETV भारत की टीम उनके संघर्ष, उनके बलिदान और उनके ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए मौके पर पहुंची.

शहीद वीर नारायण सिंह के वंशज (ETV Bharat Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ की मिट्टी में आज भी वीर नारायण सिंह की कहानी सांस लेती है. 1856 के अकाल से लेकर 1857 की क्रांति तक उन्होंने सिर्फ विद्रोह नहीं किया बल्कि न्याय के लिए आवाज उठाई. हमारी टीम ने उन जगहों का दौरा किया, जहां उनका इतिहास आज भी जिंदा है.

शहीद वीर नारायण सिंह के वंशज आज भी हैं. उनकी आठवीं पीढ़ी के वंशन का नाम रुपेंद्र सिंह दीवान है. रुपेंद्र ने बताया,''मैं उनका वंशज हूं. मैं आठवीं पीढ़ी से हूं. उनका जन्म सोनाखान गांव में 1795 में हुआ था. पिता का नाम रामराज दीवान था. वे सारंगढ़ राज फैमिली के रिलेटिव हैं. जमीन बंटवारे को लेकर कुछ विवाद हुआ तो वहां से सोनाखान चले गए. ऐसा कहा जाता है कि जब वे सोनाखान पहुंचे तो यहां पर खरगोश, एक कुत्ते को दौड़ाता हुआ दिखाई दिया. उन्होंने सोचा कि यह तो वीर भूमि है और यहीं बसना चाहिए.''

गुफा का रहस्य

रुपेंद्र सिंह दीवान ने बताया कि सोनाखान में एक गुफा है. शहीद वीर नारायण सिंह के वंशज ने बताया कि अंग्रेजों से लड़ाई के बाद वे इस गुफा में जाकर छिप जाते थे. सोनाखान गांव के अंतर्गत 18 टोला थे. कुरुपाट एक प्राचीन गुफा है. बहुत लोग बोलते हैं, वहां बहुत खनिज संपदा या सोना है.

VEER NARAYAN SINGH
शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस (ETV Bharat Chhattisgarh)

रुपेंद्र सिंह दीवान ने बताया कि नारायण सिंह के दादा का नाम फतेहनारायण था. ये सभी अंग्रेजों का विरोध करते थे. वे टैक्स नहीं देते थे. रामराय के शासनकाल में 300 गांव थे. अंग्रेज टैक्स मांगते थे लेकिन वो देने से इनकार करते थे.

रुपेंद्र सिंह दीवान ने बताया कि एक बार सोनाखान में अकाल पड़ा. 1856 में अकाल की मार झेल रहे सैकड़ों परिवारों के सामने मौत खड़ी थी. अनाज भरा पड़ा था, लेकिन गोदामों के ताले आम लोगों के लिए बंद थे. इसी समय वीर नारायण सिंह ने व्यापारियों से अनाज जब्त कर गरीबों में बांट दिया. यह कदम सिर्फ मदद नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ बगावत थी.

यहां एक माखनलाल बनिया के यहां अनाज गोदाम में बहुत सारा अनाज था. उससे अनाज मांगा गया तो उसने इनकार कर दिया. इसके बाद वीर नारायण सिंह ने गोदाम से अनाज लूटा और गरीबों में बांट दिया-रुपेंद्र सिंह दीवान

गिरफ्तारी, जेल और फिर 1857 का विद्रोह

शहीद वीर नारायण सिंह का सफर संघर्ष से भरा था. उनके वंशज रूपेंद्र सिंह दीवान ने बताया कि वीर नारायण सिंह के अनाज गोदाम लूटने के घटना के बाद अंग्रेजी हुकूमत बहुत नाराज हुई. उनके खिलाफ अंग्रेजों ने वारंट निकाला और उन्हें फांसी दी गई. 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जयस्तंभ चौक पर अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी, लेकिन उनकी शहादत ने आने वाले कई आंदोलनों को दिशा दी.

शहीद वीरनारायण सिंह की कर्मभूमि सोनाखान में श्रद्धांजलि समारोह, बलौदाबाजार जिले में बड़ा आयोजन
अडाणीगढ़ बनने की राह में छत्तीसगढ़, कानून व्यवस्था चौपट : भूपेश बघेल
छत्तीसगढ़ में भी स्लीपर कोच के रेल यात्रियों को मिलेगा बेडरोल, रायपुर रेल मंडल सर्वे के काम में जुटा
Last Updated : December 10, 2025 at 1:40 PM IST

TAGGED:

वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस
छत्तीसगढ़ का पहला स्वतंत्रता सेनानी
FIRST FREEDOM FIGHTER CHHATTISGARH
VEER NARAYAN SINGH BALODABAZAR
VEER NARAYAN SINGH MARTYRDOM DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.