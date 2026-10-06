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वानिकी विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति रद्द, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

​यह मामला जगदीश चंद्र पुरोहित द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के तहत इस पद के लिए आवेदन किया था. विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन में यह पद ई डब्ल्यू एस श्रेणी के लिए आरक्षित था, लेकिन चयन समिति ने साक्षात्कार में अधिक अंक पाने के आधार पर सामान्य वर्ग के एक उम्मीदवार के नाम की सिफारिश कर दी थी. याचिकाकर्ता ने अदालत में दलील दी कि उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2019 के नियमों के तहत यह सिफारिश पूरी तरह से गलत और गैर-कानूनी थी.

​मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि चयन समिति द्वारा कोई न्यूनतम कट-ऑफ अंक निर्धारित नहीं किए गए थे, इसलिए याचिकाकर्ता को अयोग्य या अनुपयुक्त नहीं माना जा सकता. अदालत ने कहा कि ई डब्ल्यू एस श्रेणी के लिए आरक्षित पद पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी पर विचार तभी किया जा सकता है, जब उपयुक्त ई डब्ल्यू एस उम्मीदवार उपलब्ध न हो, पीठ ने प्रतिवादी की चयन सिफारिश को रद्द करते हुए विश्वविद्यालय को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर ई डब्ल्यू एस श्रेणी के तहत विचार किया जाए. तीन सप्ताह के भीतर उनके पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी किया जाए.