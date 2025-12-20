ETV Bharat / state

वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन फेज-I : रांची से नई दिल्ली तक युवाशक्ति का अभियान शुरू

रांची के मोरहाबादी मैदान में वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन फेज-I कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

Veer Birsa Munda Cyclothon
साइक्लोथॉन में युवाओं के साथ मंत्री सुदिव्य कुमार व अन्य (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 20, 2025 at 1:11 PM IST

2 Min Read
रांची: मोरहाबादी मैदान में आज ‘वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन फेज-I’ का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. यह आयोजन एनसीसी ग्रुप मुख्यालय, रांची द्वारा एनसीसी निदेशालय बिहार एवं झारखंड के निर्देशन में “शौर्य के कदम, क्रांति की ओर” विषय पर आयोजित किया गया.

धरती आबा वीर बिरसा मुंडा के जीवन और आंदोलन से जुड़े तीन ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करते हुए तीन एनसीसी साइकिल दल मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका पहुंचा, जहां उनका स्वागत किया गया. कार्यक्रम वीर बिरसा मुंडा की शहादत, संघर्ष और समाज सुधार की चेतना को नमन करते हुए युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रप्रेम की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया.

Veer Birsa Munda Cyclothon
साइक्लोथॉन में युवा (ईटीवी भारत)

कार्यक्रम स्थल पर युवाओं और नागरिकों का उत्साह देखने लायक रहा. संबोधन के दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा, “दिल्ली की ओर बढ़ने वाले एनसीसी कैडेट झारखंड के गौरव-दूत हैं, जो जहां भी जाएंगे, वहां राज्य की संस्कृति, परंपरा और वीर बिरसा मुंडा की प्रेरणा का संदेश फैलाएंगे.” उन्होंने साइक्लोथॉन को झारखंड की युवा शक्ति, राष्ट्रभावना और सामाजिक चेतना का सशक्त प्रतीक बताते हुए इसे राज्य के लिए गौरवपूर्ण पहल बताया.

Veer Birsa Munda Cyclothon
साइक्लोथॉन में युवा (ईटीवी भारत)

कार्यक्रम के बाद चयनित एनसीसी कैडेट नई दिल्ली की ओर साइकिल यात्रा पर रवाना हुए. उनके स्वागत और सम्मान में स्थानीय नागरिकों व अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे पूरे कार्यक्रम में देशभक्ति और गर्व का माहौल छा गया.

