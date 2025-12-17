ETV Bharat / state

वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन: रांची से दिल्ली तक देशभक्ति का संदेश

रांची: एनसीसी निदेशालय बिहार एवं झारखंड और एनसीसी ग्रुप मुख्यालय के नेतृत्व में आयोजित होने जा रहा वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन केवल साइकिल चलाने का कार्यक्रम नहीं है बल्कि यह इतिहास, प्रेरणा और राष्ट्रसेवा से जुड़ा एक बड़ा अभियान है. 'शौर्य के कदम क्रांति की ओर' थीम पर आधारित यह आयोजन महान जनजातीय नायक धरती आबा वीर बिरसा मुंडा को सम्मान देने और युवाओं में देशभक्ति, एकता और सांस्कृतिक गौरव की भावना जगाने के उद्देश्य से किया जा रहा है.

दो चरणों से संपन्न होगा आयोजन

इस साइक्लोथॉन का मकसद युवाओं को वीर बिरसा मुंडा के साहस, बलिदान और संघर्ष से जोड़ना है ताकि वे सेवा, अनुशासन और राष्ट्रनिर्माण के रास्ते पर आगे बढ़ सके. यह आयोजन दो चरणों में पूरा किया जाएगा और दोनों ही चरण अपने-अपने तरीके से खास होंगे.

इन रास्तों से गुजरेगा साइक्लोथॉन

पहला चरण 18 से 20 दिसंबर 2025 तक झारखंड में आयोजित होगा. इस दौरान साइक्लोथॉन तीन अलग-अलग मार्गों से होकर गुजरेगा और उन स्थानों तक पहुंचेगा, जो वीर बिरसा मुंडा के जीवन और आंदोलन से जुड़े रहे हैं. इस चरण में तीन एनसीसी अधिकारी, तीन स्थायी कर्मचारी और 24 एनसीसी कैडेट्स हिस्सा लेंगे, जिनमें लड़कियां भी शामिल होंगी. सभी कैडेट पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ इस अभियान में भाग लेंगे. पहले चरण का समापन मोरहाबादी मैदान, रांची में होगा, यहां एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा. इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साइक्लोथॉन का औपचारिक स्वागत करेंगे.

रांची से दिल्ली के लिए 28 दिसंबर को रवाना होगी रैली