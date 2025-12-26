ETV Bharat / state

वीर बाल दिवस 2026: छत्तीसगढ़ के साहसी बच्चों का सम्मान

वीर बाल दिवस नई पीढ़ी को साहिबजादों के शौर्य और धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा से परिचित कराने का एक सशक्त माध्यम है.

VEER BAAL DIWAS 2026
वीर बाल दिवस 2026 (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 26, 2025 at 7:41 AM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में साहस और बलिदान को समर्पित वीर बाल दिवस इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया जाएगा. छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी की तरफ से आयोजित यह विशेष कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास में संपन्न होगा. इस आयोजन के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे. मुख्यमंत्री की उपस्थिति में प्रदेश के 4 साहसी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ के 4 बच्चों को वीर बाल दिवस पुरस्कार

छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक डॉ कुलदीप सोलंकी ने बताया कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस कार्यक्रम में राज्य के चयनित 4 साहसी बालकों का सम्मान होगा. इन बच्चों ने अपनी वीरता और सूझबूझ से समाज के सामने एक मिसाल पेश की है. मुख्यमंत्री द्वारा इन बालकों को पुरस्कृत करना न केवल उनके मनोबल को बढ़ाएगा बल्कि प्रदेश के अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा.

9 जनवरी 2022 को पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की

26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित कराने के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है. इस उद्देश्य के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर विशेष आग्रह किया था. सोसायटी के इन प्रयासों को तब बड़ी सफलता मिली जब 9 जनवरी 2022 को प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक घोषणा की. उन्होंने सिख धर्म के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 दिसंबर को पूरे देश में 'वीर बाल दिवस' मनाने का निर्णय लिया.

वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है

गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों की वीरता और साहस को याद करते हुए वीर बाल दिवस मनाया जाता है. गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों ने कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया. अपनी संस्कृति, धर्म और देश की रक्षा के लिए जीवन त्याग दिया. छोटी सी उम्र में देश के लिए अपनी शहादत दी.

TAGGED:

वीर बाल दिवस
साहिबजादों का बलिदान
SACRIFICE OF SAHIBZAADE
BRAVE CHILDREN OF CHHATTISGARH
VEER BAAL DIWAS 2026

