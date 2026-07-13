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'BJP डर गई..' बांकीपुर उपचुनाव में JJD उम्मीदवार वीणा मानवी की गिरफ्तारी पर भड़के तेज प्रताप

पटना: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के अंतिम दिन बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया. जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी को नामांकन दाखिल करने के बाद पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला.

अपनी प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर भड़के तेज प्रताप : जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी प्रत्याशी वीणा मानवी की गिरफ्तारी पर आरोप लगाया कि भाजपा उनकी उम्मीदवार से घबरा गई, इसलिए चुनावी प्रक्रिया के बीच यह कार्रवाई की गई. इस दौरान तेज प्रताप यादव ने अपने उम्मीदवार को जनता की सेवा के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बताया, साथ ही बीजेपी पर जोरदार हमला भी बोला.

'समाजसेविका हैं वीणा मानवी' : तेज प्रताप यादव ने कहा कि वीणा मानवी लंबे समय से समाजसेवा और महिलाओं के मुद्दों पर काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें बांकीपुर से उम्मीदवार बनाया था और वह लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रही थीं.

'लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश' : उनका आरोप है कि यदि पुलिस को किसी वारंट पर कार्रवाई करनी थी, तो पहले भी की जा सकती थी, लेकिन नामांकन के दिन ही गिरफ्तारी होना कई सवाल खड़े करता है. तेज प्रताप यादव ने कहा कि भाजपा वीणा मानवी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई थी. इसी वजह से नामांकन के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कराया गया.