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'BJP डर गई..' बांकीपुर उपचुनाव में JJD उम्मीदवार वीणा मानवी की गिरफ्तारी पर भड़के तेज प्रताप

जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी को नामांकन के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसपर तेजप्रताप भड़क गए और बीजेपी पर हमला किया-

वीणा मानवी की गिरफ्तारी पर भड़के तेज प्रताप
वीणा मानवी को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 13, 2026 at 2:41 PM IST

3 Min Read
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पटना: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के अंतिम दिन बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया. जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी को नामांकन दाखिल करने के बाद पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला.

अपनी प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर भड़के तेज प्रताप : जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी प्रत्याशी वीणा मानवी की गिरफ्तारी पर आरोप लगाया कि भाजपा उनकी उम्मीदवार से घबरा गई, इसलिए चुनावी प्रक्रिया के बीच यह कार्रवाई की गई. इस दौरान तेज प्रताप यादव ने अपने उम्मीदवार को जनता की सेवा के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बताया, साथ ही बीजेपी पर जोरदार हमला भी बोला.

'समाजसेविका हैं वीणा मानवी' : तेज प्रताप यादव ने कहा कि वीणा मानवी लंबे समय से समाजसेवा और महिलाओं के मुद्दों पर काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें बांकीपुर से उम्मीदवार बनाया था और वह लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रही थीं.

'लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश' : उनका आरोप है कि यदि पुलिस को किसी वारंट पर कार्रवाई करनी थी, तो पहले भी की जा सकती थी, लेकिन नामांकन के दिन ही गिरफ्तारी होना कई सवाल खड़े करता है. तेज प्रताप यादव ने कहा कि भाजपा वीणा मानवी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई थी. इसी वजह से नामांकन के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कराया गया.

'दिल्ली से लौटकर लड़ेंगे कानूनी लड़ाई' : तेज प्रताप यादव ने बताया कि वह फिलहाल दिल्ली में हैं. पटना लौटने के बाद इस पूरे मामले को लेकर कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर लड़ाई लड़ी जाएगी.

''हम कोर्ट भी जाएंगे और जनता के बीच भी जाएंगे. लोगों को बताएंगे कि किस तरह हमारी उम्मीदवार को चुनाव के बीच गिरफ्तार किया गया. जनता सब देख रही है.''- तेज प्रताप यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेजेडी

सरकार पर साधा निशाना : तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने गलत कदम उठाया है. उन्होंने दावा किया कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई है और जनता इसका जवाब देगी.

गिरफ्तारी से पहले मीडिया से बात करतीं वीणा मानवी
गिरफ्तारी से पहले मीडिया से बात करतीं वीणा मानवी (ETV Bharat)

क्या है मामला? : बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के अंतिम दिन जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी ने अपना नामांकन दाखिल किया. इसके बाद पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के कारणों पर पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार है. वहीं, इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है.

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