बैंक ने बोला नहीं चेलेगा कारोबार, हिमाचल के वेदराम ने 17-17 हजार में एक आइटम

जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में आयोजित दशहरा उत्सव की प्रदर्शनी में शीशा माटी में रहने वाले कारीगर वेदराम बीते कई सालों से देवी देवताओं के मुखौटों को तैयार करने का काम करते हैं. हालांकि उनके पुरखे पहले से ही इस कारीगरी से जुड़े हुए हैं और हिमाचल में कई देवी देवताओं के मुखौटे तैयार किए हैं, लेकिन समय के साथ-साथ कारीगर वेदराम ने काम में बदलाव लाया और उन मुखौटा को स्मृति चिन्ह के रूप में पेश किया. यह समृति चिन्ह भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रदेश सरकार की ओर से भेंट स्वरूप दिए जा चुके हैं.

ऐसा ही एक कारीगर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में भी मौजूद है, जो देवी देवताओं के मुखौटे को हाथ से तैयार कर उन्हें अब नया स्वरूप दे रहा है. इस नए स्वरूप से जहां उसे आमदनी हो रही है, तो वहीं अपने साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहा है, लेकिन कारीगर का कहना है कि सरकारी मदद न मिलने के चलते ना तो उन्हें उचित बाजार मिल पा रहा है और ना ही उन्हें विदेशों में अपने उत्पाद बेचने की जानकारी मिल पा रही है.

कुल्लू: देश भर में आधुनिक मशीनों के चलते जहां आज काम करना आसान हुआ है, तो वहीं कुछ पारंपरिक उत्पादों को भी अब मशीनों की मदद से तैयार किया जा रहा है, लेकिन कुछ कारीगर ऐसे भी हैं, जो अपने पुरखों की हाथों की कारीगरी की विरासत को संजोए हुए हैं और आज भी अपनी कारीगरी से मशीनी उत्पादों को मात दे रहे हैं. हाथ से बने हुए ये उत्पाद जहां कड़ी मेहनत से तैयार किए जाते हैं. उस मेहनत को बनाए रखने में आज कारीगरों को सरकार के सहयोग की भी आवश्यकता है, लेकिन सरकार की ओर से उचित सहयोग न मिलने के चलते पुरखों की विरासत आज धुंधली पड़ती जा रही है.

देवताओं के मुखोटे पहले मंदिर के लिए बनाए जाते थे, लेकिन वेदराम के बनाए इन मुखोटों को अब होटल, रेस्टोरेंट मालिक और सरकारी कार्यक्रम में स्मृति चिन्ह के रूप में भी दिया जा रहा है. कारीगर वेदराम का कहना है कि 'पहले ये काम सिर्फ मंदिरों के लिए किया जाता था, लेकिन अपनी आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से इसे स्मृति चिन्ह में तैयार करना शुरू किया. अब लोगों के बीच भी उनकी मांग बढ़ती जा रही है. इन स्मृति चिन्ह की प्रदर्शनी चेन्नई, हरियाणा, दिल्ली के हाट बाजार में भी लगा चुके हैं. विदेशी लोगों का भी इसमें काफी रुझान है, लेकिन किस तरह से अपने उत्पादों को उचित बाजार उपलब्ध करवाए. इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही सरकारी ओर से इस बात की कोई जानकारी मिलती है. अगर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद बेचने के बारे में सरकार के द्वारा कोई प्रशिक्षण या फिर उचित जानकारी उपलब्ध करवाई जाए, तो इससे काफी फायदा होगा. उचित बाजार और अच्छा दाम ना मिलने के चलते आज कई कारीगर इस काम को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं. ऐसे में अगर उचित बाजार मिले, तो कारीगर अपनी पुरानी विरासत को नहीं छोड़ेंगे और उनके लिए रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे.'

देवता का बना मुखौटा (ETV Bharat)

पूर्वजों से सीखी कला

वेद राम मंडी जिले के थाची से ताल्लुक रखते हैं. वर्तमान में कुल्लू के शीशामाटी में रह रहे हैं. उनके पूर्वज पहले देवी-देवताओं के मोहरे बनाने का काम करते थे. वर्तमान में यह काम काफी कम हो गया है. इसमें नयापन लाना जरूरी था. ऐसे में देव वाद्य यंत्र नरसिंगा, करनाल, मोहरे, ओम, स्वास्तिक आदि बनाकर इसे स्मृति चिह्न का रूप दिया. लोग घरों, होटलों, रेस्टोरेंट की दीवारों में लगाने के लिए इनकी खरीदारी करते हैं.

मुखौटा और नरसिंगा (ETV Bharat)

धन की कमी आ रही आड़े

कारीगर वेदराम अपना कारोबार बढ़ाने के लिए धन के आभाव से जूझ रहे हैं, न तो सरकार से मदद मिल पा रही है और न ही बैंक लोन दे रहे हैं. उनका कहना है कि 'जब अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए बैंक के पास लोन लेने जाते हैं. तो उन्हें यही कहा जाता है कि यह कारोबार ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है. जिस कारण उन्हें बैंक से आर्थिक रूप से मदद भी नहीं मिल पाती है कई बार उन्हें नाबार्ड या फिर खादी बोर्ड के माध्यम से मदद मिलती है. तो वह भी मात्र एक लाख या फिर 2 लाख रुपए ही मिलती है. जिससे वह अपने कारोबार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार से भी आग्रह है कि वह इस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कारीगरों को उचित लोन देने की भी व्यवस्था करें. ताकि वह उस लोन के माध्यम से अपने इस व्यापार को बढ़ा सके और अपने लिए आमदनी के नए स्रोत भी तलाश कर सके.'

नरसिंगा वाद्य यंत्र (ETV Bharat)

नहीं मानी हार...60 लोगों को साथ जोड़ा

बैंक से लोन न मिलने के बाद भी वेदराम ने हार नहीं मानी और ये स्मृति चिह्न हिमाचल में लगने वाले मेले और प्रदर्शनियों के अलावा चेन्नई, हरियाणा के हिसार सहित कई राज्यों में प्रदर्शनियों में सज चुके हैं. इनमें ये आकर्षण का केंद्र रहे. दिल्ली में इनकी अच्छी-खासी खरीदारी हुई. दो दिन में बनने वाले एक स्मृति चिह्न की कीमत 3500 रुपये से शुरू होती है, जो 17 हजार रुपए तक जाती हैं. मोहरे, नरसिंगे, करनाल को स्मृति चिह्न के रूप में बनाने के साथ बड़ी करनाल, नरसिंगा, धड़च, कांसे की घंटियां, प्रशनें बनाने का भी काम कर रहे हैं. वेद राम ने कहा कि वह यह सारा कार्य निर्वाण हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से कर रहे हैं और वर्तमान में उन्होंने अपने साथ 60 से अधिक लोगों को जोड़ा है.

