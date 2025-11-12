हर संभाग में वेद पाठशालाएं ले रही मूर्त रूप, संस्कृत शिक्षा में भी 1 अप्रैल से शुरू होगा नया सत्र, 100 स्कूल होंगे मर्ज
राजस्थान में संस्कृत शिक्षा का विस्तार होगा. स्कूलों का विलयन कर नई शिक्षा व्यवस्था लागू होगी.
Published : November 12, 2025 at 7:53 PM IST
जयपुर: राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन की दिशा में प्रदेश के चार संभागों में आदर्श वेद विद्यालयों की शुरुआत कर दी गई है. जयपुर, अजमेर, भरतपुर और जोधपुर संभागों में पहले चरण के रूप में चार आदर्श वेद विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ये विद्यालय संभाग स्तर पर स्थापित किए जाएंगे.सामान्य शिक्षा की तर्ज पर ही संस्कृति और वेद विद्यालय भी 1 अप्रैल से शुरू होंगे. जयपुर के हाथोज में 20, जोधपुर के तारातरा मठ (बाड़मेर) में 40, पुष्कर (अजमेर) में 4 और पीली (भरतपुर) में 6 विद्यार्थियों का प्रवेश हो चुका है. इन विद्यार्थियों के प्रवेश से पहले यहां शिक्षकों को भी नियुक्त कर दिया गया था.
संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि वर्तमान में ये वेद विद्यालय अस्थायी भवनों में संचालित किए जा रहे हैं. जयपुर का विद्यालय हाथोज स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय भवन में, अजमेर का विद्यालय पुष्कर में राजकीय विद्यालय परिसर में, जबकि बाड़मेर में तारातरा मठ गोमरख धाम और भरतपुर संभाग में ग्राम पीली (नदबई) में संचालित हैं. वेद विद्यालयों की स्थायी स्थापना के लिए सभी सातों संभागों में जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. जयपुर के हाथोज में 2.0087 हेक्टेयर, अजमेर के पुष्कर में 2.5 हेक्टेयर, भरतपुर के पीली में 1.5 हेक्टेयर, कोटा के चेचट में 2.5 हेक्टेयर, जोधपुर के गोमरख धाम में 4.569 हेक्टेयर, उदयपुर के भटेवर में 2.16 हेक्टेयर और बीकानेर के नलबड़ी में 2.5 हेक्टेयर जमीन आवंटित की जा चुकी है. प्रत्येक विद्यालय को छात्रावास और फर्नीचर मद में 16.97 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है. साथ ही प्रति वेद विद्यालय चार वेद विज्ञ शिक्षक और पांच विभागीय कार्मिक नियुक्त किए गए हैं. इन वेद विद्यालयों में यूनिफार्म भी निर्धारित की जाएगी.
संस्कृत विद्यालयों का नया सत्र 1 अप्रैल से : मंत्री दिलावर ने बताया कि संस्कृत शिक्षा का शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा. उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक विद्यालय में प्रवेश, विषय और कक्षाओं के अनुपात में शिक्षक तैनात किए जाएं. इसे स्टाफिंग पैटर्न और समानीकरण नीति के रूप में लागू किया जाएगा. जहां नामांकन शून्य है या एक कक्षा में दो-तीन विद्यार्थी हैं, ऐसे करीब 100 विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके.
वैदिक पर्यटन केंद्र की दिशा में नई पहल : जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्र विकसित करने की योजना है. जोधपुर के ग्राम थबूकड़ा में 10 हेक्टेयर, उदयपुर के सायरा तहसील के ग्राम तारपाल में 8.095 हेक्टेयर जमीन निशुल्क आवंटित की गई है, जबकि जयपुर में जमीन आवंटन की प्रक्रिया जारी है. मंत्री दिलावर ने बताया कि इन केंद्रों के विकास के लिए विभागीय टीम अगले सप्ताह पतंजलि वैदिक गुरुकुल हरिद्वार, मेरठ वैदिक गुरुकुल और पुणे वैदिक गुरुकुल का अध्ययन दौरा करेगी. मंत्री दिलावर ने निर्देश दिए कि इन केंद्रों का संचालन पूरी तरह वैदिक परंपरा के अनुरूप हो और नियुक्तियां उन्हीं व्यक्तियों की हों, जिन्हें वेदों और वैदिक आचार का ज्ञान हो.
20 संस्कृत महाविद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर : प्रदेश में भवनविहीन 20 संस्कृत महाविद्यालयों में भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है. इनमें से 16 महाविद्यालयों का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है, जबकि दो महाविद्यालयों के निर्माण कार्यादेश जारी हो चुके हैं. मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि सभी संस्कृत विद्यालयों में प्रतिदिन की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम् से और समापन राष्ट्रगान जन गण मन से किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ये परंपरा विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति और अनुशासन की भावना को सुदृढ़ करेगी.
1757 पदों पर पदोन्नति : विभाग ने 2025-26 सत्र के अंतर्गत शैक्षणिक और मंत्रालयिक संवर्गों में 1757 पदों पर पदोन्नति पूर्ण कर ली है. जबकि शेष पदों की प्रक्रिया जारी है. मंत्री दिलावर ने सभी लंबित पदोन्नति प्रक्रियाओं को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए.