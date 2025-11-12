ETV Bharat / state

हर संभाग में वेद पाठशालाएं ले रही मूर्त रूप, संस्कृत शिक्षा में भी 1 अप्रैल से शुरू होगा नया सत्र, 100 स्कूल होंगे मर्ज

अधिकारियों से चर्चा करते मंत्री दिलावर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन की दिशा में प्रदेश के चार संभागों में आदर्श वेद विद्यालयों की शुरुआत कर दी गई है. जयपुर, अजमेर, भरतपुर और जोधपुर संभागों में पहले चरण के रूप में चार आदर्श वेद विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ये विद्यालय संभाग स्तर पर स्थापित किए जाएंगे.सामान्य शिक्षा की तर्ज पर ही संस्कृति और वेद विद्यालय भी 1 अप्रैल से शुरू होंगे. जयपुर के हाथोज में 20, जोधपुर के तारातरा मठ (बाड़मेर) में 40, पुष्कर (अजमेर) में 4 और पीली (भरतपुर) में 6 विद्यार्थियों का प्रवेश हो चुका है. इन विद्यार्थियों के प्रवेश से पहले यहां शिक्षकों को भी नियुक्त कर दिया गया था. संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि वर्तमान में ये वेद विद्यालय अस्थायी भवनों में संचालित किए जा रहे हैं. जयपुर का विद्यालय हाथोज स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय भवन में, अजमेर का विद्यालय पुष्कर में राजकीय विद्यालय परिसर में, जबकि बाड़मेर में तारातरा मठ गोमरख धाम और भरतपुर संभाग में ग्राम पीली (नदबई) में संचालित हैं. वेद विद्यालयों की स्थायी स्थापना के लिए सभी सातों संभागों में जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. जयपुर के हाथोज में 2.0087 हेक्टेयर, अजमेर के पुष्कर में 2.5 हेक्टेयर, भरतपुर के पीली में 1.5 हेक्टेयर, कोटा के चेचट में 2.5 हेक्टेयर, जोधपुर के गोमरख धाम में 4.569 हेक्टेयर, उदयपुर के भटेवर में 2.16 हेक्टेयर और बीकानेर के नलबड़ी में 2.5 हेक्टेयर जमीन आवंटित की जा चुकी है. प्रत्येक विद्यालय को छात्रावास और फर्नीचर मद में 16.97 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है. साथ ही प्रति वेद विद्यालय चार वेद विज्ञ शिक्षक और पांच विभागीय कार्मिक नियुक्त किए गए हैं. इन वेद विद्यालयों में यूनिफार्म भी निर्धारित की जाएगी. संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें: प्रदेश में खुलेंगे 5 नए संस्कृत विद्यालय, 8 स्कूल होंगे अपग्रेड