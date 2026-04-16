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वेदांता पावर प्लांट हादसा अपडेट: कांग्रेस की जांच कमेटी पहुंची सक्ती, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

कांग्रेस की जांच कमेटी में नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत और पीसीसी चीफ दीपक बैज भी मौजूद हैं.

Congress investigation committee
वेदांता पावर प्लांट हादसा अपडेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 16, 2026 at 5:16 PM IST

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सक्ती: वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटने से 20 मजदूरों की अबतक मौत हो चुकी है. हादसे के बाद सक्ती जिले में मातम का माहौल है. कांग्रेस ने हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई है. कांग्रेस की जांच कमेटी आज सक्ती पहुंची. सक्ती पहुंची कांग्रेस की जांच कमेटी में नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल करेंगे सहित कई विधायक ओर कांग्रेस नेता मौजूद हैं.

कांग्रेस की जांच कमेटी पहुंची सक्ती

मंगलवार को प्लांट का बॉयलर फटने से 20 मजदूरों की मौत अबतक हो चुकी है. हादसे में अभी भी कई मजदूर बुरी तरह से घायल हैं. घायलों में कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है. जिला प्रशासन की ओर से बताया गया है कि अभी भी 15 मजदूरों का इलाज जारी है. बुधवार को कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि जितनी प्लांट की क्षमता बिजली उत्पादन की थी उससे ज्यादा का उत्पादन करने का प्रयास किया जा रहा था, इस वजह से बॉयलर फटा.

वेदांता पावर प्लांट हादसा अपडेट (ETV Bharat)

पीड़ित परिवारों को 42 लाख का मुआवजा

सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50 हजार की सहायता प्रदान की जाएगी. पीएम राहत कोष 2-2 लाख और घायलों को 50 हजार मिलेंगे. इसके साथ ही, कंपनी की ओर से प्रत्येक मृतक परिवार को 35-35 लाख और एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया गया है.

मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

जिन घायलों का इलाज चल रहा है उनके इलाज का खर्च प्लांट प्रबंधन उठाएगा. जिला प्रशासन ने हादसे की जांच के लिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं. जिला प्रशासन की टीम भी हादसे की जांच 8 बिंदुओं पर करेगी.

कैसे हुआ हादसा, प्लांट की पूरी जानकारी जानिए

मंगलवार 14 तारीख की दोपहर छत्तीसगढ़ का सक्ती जिला पावर प्लांट हादसे से दहल गया. वेदांता लिमिटेड के एक पावर प्लांट में बॉयलर के अंदर ब्लास्ट हो गया. बॉयलर का ट्यूब फटने से यह हादसा हुआ है.

दरअसल, सिंहितराई में 1,200 MW के कोयला-आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट (600 MW की दो यूनिट) का निर्माण 2009 में शुरू हुआ था. जिसका मूल स्वामित्व एथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड के पास था. लेकिन निर्माण 2016 से 2022 के बीच रुका रहा. वेदांता ने 2022 में इस प्लांट को अधिग्रहित कर लिया, जिसके बाद पिछले साल अगस्त में 600 MW की एक यूनिट पूरी होकर चालू हो गई, जबकि दूसरी यूनिट का निर्माण अभी भी चल रहा है.

क्या होता है पावर प्लांट का बॉयलर ?

पावर प्लांट का बॉयलर एक बंद उपकरण होता है जो मुख्य रूप से ईंधन जलाने से निकलने वाली गर्मी का इस्तेमाल करके पानी को भाप में बदलता है. इस भाप का इस्तेमाल फिर टर्बाइन चलाने के लिए किया जाता है, जिससे बिजली पैदा होती है.

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