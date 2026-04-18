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वेदांता पावर प्लांट हादसा : मृतकों की संख्या हुई 23, तीन मजदूरों ने तोड़ा दम, 12 मजदूरों का इलाज जारी

वेदांता पावर प्लांट हादसे में शनिवार को 3 और मजदूरों ने दम तोड़ा.हादसे में मरने वाले मजदूरों की संख्या अब 23 हो चुकी है.

Vedanta power plant accident
मृतकों की संख्या हुई 23 (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 18, 2026 at 1:30 PM IST

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सक्ती : वेदांता पावर प्लांट में हुए दर्दनाक हादसे में दिन ब दिन मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है. शुक्रवार तक 20 मजदूरों की मौत हो चुकी थी,वहीं शनिवार को 3 और मजदूरों की मौत की जानकारी सामने आई है.इन मजदूरों का इलाज अस्पताल में चल रहा था. तीन और मजदूरों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 23 हो चुकी है.वहीं अस्पताल में अब भी 12 मजदूरों का इलाज जारी है.

कहां चल रहा है इलाज ?

सक्ती में हुए दर्दनाक हादसे के बाद घायल मजदूरों के रायगढ़ और रायपुर के बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया था,जहां सभी का इलाज चल रहा था. वेदांता हादसे में कुल 35 लोग घायल हुए थे.जिसमें से 15 लोगों का इलाज चल रहा था,जबकि 20 की मौत हो चुकी थी.वहीं अब मौत का आंकड़ा बढ़कर 23 हो चुका है और 12 घायलों का इलाज जारी है.

प्लांट प्रबंधन के खिलाफ दर्ज हुई FIR

प्लांट के अंदर काम के दौरान मजदूरों की मौत मामले में पुलिस ने लापरवाही का मामला मानते हुए वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. वहीं कांग्रेस ने हादसे के बाद जांच दल मौके पर भेजा, जांच दल ने आरोप लगाया कि प्लांट में क्षमता से ज्यादा बिजली उत्पादन का प्रयास किया जा रहा था, इस वजह से बॉयलर फटा और 20 लोगों की जान चली गई.

वहीं सरकार की ओर से उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने भी प्लांट का दौरा किया और घायलों से मुलाकात करके हर संभव मदद का भरोसा दिया है.

कैसे हुआ था हादसा ?

मंगलवार 14 अप्रैल को सक्ती के सिंघीतराई स्थित वेदांता लिमिटेड छत्तीसगढ़ पावर प्लांट के अंदर बॉयलर में ब्लास्ट हुआ था. इस ब्लास्ट में प्लांट में काम कर रहे 35 कर्मचारी चपेट में आए थे. हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही 4 मजदूरों ने दम तोड़ दिया था. वहीं 15 मजदूर गंभीर रुप से झुलसे थे. जिनका इलाज बर्न केयर यूनिट में चल रहा था.

हादसे के बाद मुआवजा का ऐलान

कंपनी की ओर से सभी मृतक परिवार को 35-35 लाख और एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया गया है. वहीं सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50 हजार की सहायता राशि दी जा रही है. पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50 हजार दिए जा रहे हैं.

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