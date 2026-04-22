ETV Bharat / state

वेदांता पावर प्लांट हादसा : प्रभावित मजदूरों को मुआवजा राशि मिलनी शुरु, 24 की हुई है मौत 9 का इलाज है जारी

प्रभावित मजदूरों को मुआवजा राशि मिलनी शुरु ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )