वैदिक मंत्रों में इंफ्रारेड और फोटोसिंथेसिस का है रहस्य : प्रो. केवी पांडेय
BHU में वेद-विज्ञान व्याख्यानमाला का आयोजन, देशभर से जुटे विद्वानों ने दिए तर्क
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 8:37 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र ने वेद-विज्ञान व्याख्यानमाला की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य वेदों में छिपे ज्ञान पर शोध करना और यह देखना है कि आधुनिक विज्ञान और पुराना वैदिक ज्ञान एक साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं.
इस पहल की पहली कड़ी में बुधवार को वैदिक वाङ्मय में विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया, जहां देशभर के प्रख्यात विद्वानों ने वेदों को केवल आध्यात्मिक ग्रंथ मानने की धारणा से आगे बढ़कर उनमें समाहित आधुनिक विज्ञान के प्रमाणों को दिखाया.
संगोष्ठी के मुख्य वक्ता प्रो. केवी पांडेय ने बताया कि वेदों में फोटोसिंथेसिस (प्रकाश-संश्लेषण), इंफ्रारेड (अवरक्त किरणें) और अत्याधुनिक धातुओं से जुड़ी सृष्टि की प्रक्रिया का सूक्ष्म ज्ञान शामिल है, जिसके रहस्यों को आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझने का प्रयास कर रहा है. इसके साथ ही, उन्होंने सूर्य रश्मियों के विशिष्ट गुण-धर्मों और उनके ब्रह्मांडीय प्रभावों को वैदिक मंत्रों के संदर्भ के साथ बताया.
वहीं, मुख्य वक्ता के रूप में प्रो. मनोज कुमार मिश्र ने बताया कि वैदिक साहित्य में मानव जीवन के भौतिक विकास से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन तक का संपूर्ण और अकाट्य ज्ञान समाहित है, जो आज के युग में भी सार्वभौमिक रूप से प्रासंगिक है.
कार्यक्रम में उपस्थित प्रो. रामचंद्र पांडेय ने वैदिक गणित प्रक्रिया और खगोलीय विज्ञान पर प्रकाश डाला. इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बीएचयू के कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने केंद्र की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस प्रकार के आयोजनों को लगातार जारी रखने का सुझाव दिया. उन्होंने वैदिक और आधुनिक विज्ञान को एक साथ मिलाकर समझाने पर जोर दिया, ताकि वेदों में निहित वैज्ञानिक ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके.
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