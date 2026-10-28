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वैदिक मंत्रों में इंफ्रारेड और फोटोसिंथेसिस का है रहस्य : प्रो. केवी पांडेय

BHU में वेद-विज्ञान व्याख्यानमाला ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र ने वेद-विज्ञान व्याख्यानमाला की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य वेदों में छिपे ज्ञान पर शोध करना और यह देखना है कि आधुनिक विज्ञान और पुराना वैदिक ज्ञान एक साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं.

इस पहल की पहली कड़ी में बुधवार को वैदिक वाङ्मय में विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया, जहां देशभर के प्रख्यात विद्वानों ने वेदों को केवल आध्यात्मिक ग्रंथ मानने की धारणा से आगे बढ़कर उनमें समाहित आधुनिक विज्ञान के प्रमाणों को दिखाया.