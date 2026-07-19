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मंत्री दिलावर से VDO ने की ट्रांसफर की एवज में पैसे लेने की शिकायत, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

पुलिस थाना सांगोद ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: प्रदेश में हाल ही में बड़ी संख्या में ट्रांसफर हुए हैं. इसे लेकर विपक्षी दल रुपयों के लेनदेन का आरोप लगा रहे हैं. इस मामले में कांग्रेस प्रदर्शन अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर एक दूसरे पर जुबानी हमला भी बोल चुके हैं. अब ट्रांसफर के नाम पर ही पैसे ऐंठने का एक मामला सामने आया है. जिसमें सीधा मंत्री मदन दिलावर के पास ही एक पीड़िता पहुंच गई और उसने कहा कि आपके नाम से ट्रांसफर करवाने की एवज में मुझसे पैसे लिए गए. इस पर दिलावर ने महावीर नगर पुलिस थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह सौदा को घर बुलाकर आरोपी के खिलाफ नामजद जीरो एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए. इसके बाद सांगोद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता के मुताबिक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से अच्छी जानकारी का झांसा देकर आरोपी ने पैसे वसूल लिए थे. जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए कुछ पैसा लिया था. शेष ट्रांसफर के बाद में लेना था, लेकिन ट्रांसफर नहीं होने पर महिला ने पुलिस को शिकायत दे दी. सांगोद थाना अधिकारी पवन मीणा ने बताया कि शहर के महावीर नगर थाने में सांगोद ग्राम पंचायत की ग्राम विकास अधिकारी मंजुला वैष्णव ने शिकायत दी थी. वहां पर जीरो नंबर की एफआईआर दर्ज की गई. जिसके बाद इसे सांगोद थाने में भेज दिया गया था. क्योंकि आरोपी सांगोद के बपावर निवासी नरोत्तम बडारिया है. पढ़ें: मदन दिलावर का डोटासरा पर फिर तीखा हमला, बोले- कांग्रेस काल में ट्रांसफर के लिए रेट कार्ड चलता था