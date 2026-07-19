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मंत्री दिलावर से VDO ने की ट्रांसफर की एवज में पैसे लेने की शिकायत, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

पीड़िता ने बताया कि उसके अलावा 2 अन्य अधिकारियों ने भी आरोपी के खिलाफ शिकायत दी है.

Sangod Police Station
पुलिस थाना सांगोद (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 19, 2026 at 1:35 PM IST

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कोटा: प्रदेश में हाल ही में बड़ी संख्या में ट्रांसफर हुए हैं. इसे लेकर विपक्षी दल रुपयों के लेनदेन का आरोप लगा रहे हैं. इस मामले में कांग्रेस प्रदर्शन अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर एक दूसरे पर जुबानी हमला भी बोल चुके हैं. अब ट्रांसफर के नाम पर ही पैसे ऐंठने का एक मामला सामने आया है. जिसमें सीधा मंत्री मदन दिलावर के पास ही एक पीड़िता पहुंच गई और उसने कहा कि आपके नाम से ट्रांसफर करवाने की एवज में मुझसे पैसे लिए गए. इस पर दिलावर ने महावीर नगर पुलिस थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह सौदा को घर बुलाकर आरोपी के खिलाफ नामजद जीरो एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए. इसके बाद सांगोद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़िता के मुताबिक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से अच्छी जानकारी का झांसा देकर आरोपी ने पैसे वसूल लिए थे. जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए कुछ पैसा लिया था. शेष ट्रांसफर के बाद में लेना था, लेकिन ट्रांसफर नहीं होने पर महिला ने पुलिस को शिकायत दे दी. सांगोद थाना अधिकारी पवन मीणा ने बताया कि शहर के महावीर नगर थाने में सांगोद ग्राम पंचायत की ग्राम विकास अधिकारी मंजुला वैष्णव ने शिकायत दी थी. वहां पर जीरो नंबर की एफआईआर दर्ज की गई. जिसके बाद इसे सांगोद थाने में भेज दिया गया था. क्योंकि आरोपी सांगोद के बपावर निवासी नरोत्तम बडारिया है.

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ऑनलाइन ले लिए थे 20 हजार: परिवादी मंजुला बैरागी ने कहा कि मामला 50 हजार रुपए में तय किया था. जिसकी पहली किस्त 20 हजार रुपए ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ले लिए थे. साथ ही ट्रांसफर हो जाने के बाद 50 हजार की बात हुई थी, लेकिन मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ. इस संबंध में जब अरोपी से पैसे वापस मांगे गए, तो उसने मना कर दिया. नरोत्तम ने अपने आप को भाजपा कार्यकर्ता बताया. मामले की जांच कर रहे सांगोद थाने के सब इंस्पेक्टर अभय सिंह का कहना है कि आरोपी मूल रूप से बपावर की खड़िया गांव निवासी है. वर्तमान में बारां में रह रहे हैं. वह भंवरगढ़ इलाके में एसटी स्टूडेंट के हॉस्टल को एनजीओ के जरिए संचालित करता है.

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ग्राम विकास अधिकारी मंजुला बैरागी ने एफआईआर में बताया है कि दो अन्य ग्राम विकास अधिकारियों भूपेंद्र सिंह व संदीप सिंह चौहान ने भी नरोत्तम के खिलाफ तबादले के नाम पर पैसे वसूलने की शिकायत की है. उन्हें मदन दिलावर के भाई के नाम का झांसा दिया था. नरोत्तम ने मंत्री से बात और लिस्ट में नाम आने के लिए कहा था. मंजुला बैरागी ने बताया कि ट्रांसफर नहीं होने पर जब वह मंत्री के भाई के घर पहुंचे, तो उन्होंने किसी भी तरह की लिस्ट जयपुर भेजने से इनकार कर दिया.

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