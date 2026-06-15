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बूंदी: 15 लाख के बिल पास करने की एवज में मांगा 30 फीसदी कमीशन, 50 हजार घूस लेते वीडीओ गिरफ्तार

बूंदी: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने विकास कार्यों के बिल भुगतान की एवज में 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते बूंदी पंचायत समिति की गरडदा पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) मुकेश बैरवा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. वीडीओ पर करीब 15 लाख रुपए के बिल पास करने की एवज में 30 प्रतिशत कमीशन के रूप में 4 लाख 50 हजार रुपए की घूस मांगने का आरोप है. वीडीओ की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पंचायत समिति में हड़कंप मच गया.

बिल की एवज में मांगा कमीशन: एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमचंद मीणा ने बताया कि परिवादी ठेकेदार ने 3 जून को शिकायत दर्ज कराई. इसमें बताया कि गरडदा पंचायत का वीडीओ मुकेश बैरवा विकास कार्यों से संबंधित लगभग 15 लाख रुपए के बिलों का भुगतान जारी करने की एवज में 30 प्रतिशत कमीशन मांग रहा है. आरोपी ने कुल 4.50 लाख रुपए रिश्वत तय की. ठेकेदार पर लगातार दबाव बनाया कि भुगतान तभी जारी होगा, जब तय राशि दी जाएगी. एसीबी जांच में पाया कि शिकायतकर्ता से आरोपी पहले ही एक लाख रुपए ले चुका था. इसके बावजूद शेष राशि लगातार मांग रहा था. ठेकेदार ने रिश्वत की बढ़ती मांग और दबाव से परेशान होकर एसीबी की शरण ली. एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया. सही मिलने पर ट्रैप का प्लान​ तैयार किया.