बूंदी: 15 लाख के बिल पास करने की एवज में मांगा 30 फीसदी कमीशन, 50 हजार घूस लेते वीडीओ गिरफ्तार
बूंदी के गरडदा पंचायत के वीडीओ ने कुल साढ़े चार लाख रुपए घूस मांगी. एक लाख रुपए पहले ही ले चुका था.
Published : June 15, 2026 at 8:11 PM IST
बूंदी: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने विकास कार्यों के बिल भुगतान की एवज में 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते बूंदी पंचायत समिति की गरडदा पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) मुकेश बैरवा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. वीडीओ पर करीब 15 लाख रुपए के बिल पास करने की एवज में 30 प्रतिशत कमीशन के रूप में 4 लाख 50 हजार रुपए की घूस मांगने का आरोप है. वीडीओ की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पंचायत समिति में हड़कंप मच गया.
बिल की एवज में मांगा कमीशन: एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमचंद मीणा ने बताया कि परिवादी ठेकेदार ने 3 जून को शिकायत दर्ज कराई. इसमें बताया कि गरडदा पंचायत का वीडीओ मुकेश बैरवा विकास कार्यों से संबंधित लगभग 15 लाख रुपए के बिलों का भुगतान जारी करने की एवज में 30 प्रतिशत कमीशन मांग रहा है. आरोपी ने कुल 4.50 लाख रुपए रिश्वत तय की. ठेकेदार पर लगातार दबाव बनाया कि भुगतान तभी जारी होगा, जब तय राशि दी जाएगी. एसीबी जांच में पाया कि शिकायतकर्ता से आरोपी पहले ही एक लाख रुपए ले चुका था. इसके बावजूद शेष राशि लगातार मांग रहा था. ठेकेदार ने रिश्वत की बढ़ती मांग और दबाव से परेशान होकर एसीबी की शरण ली. एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया. सही मिलने पर ट्रैप का प्लान तैयार किया.
पढ़ें:जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, बेंगलुरु पुलिस की SI और दो हेड कांस्टेबल 40 हजार की रिश्वत लेते ट्रैप
इशारा मिलते ही दबिश, रिश्वत समेत दबोचा: सोमवार को एसीबी टीम ने पूरी रणनीति के तहत शिकायतकर्ता को रंग लगे 50 हजार रुपए देकर आरोपी के पास भेजा. ठेकेदार ने बूंदी-नैनवां रोड स्थित वीडीओ आवास पर तय योजना के अनुसार रिश्वत की राशि सौंपी. जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की रकम ली, बाहर निगरानी कर रही एसीबी टीम ने इशारा मिलते ही दबिश देकर वीडीओ मुकेश बैरवा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. रिश्वत की राशि बरामद कर साक्ष्य जुटाए.
जांच के दायरे में अन्य भी: एएसपी मीणा ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है. मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. एसीबी पता लगा रही है कि क्या विकास कार्यों के भुगतान में कमीशन मांगने का यह अकेला मामला था या इसके पीछे बड़ा नेटवर्क है.
पढ़ें: बड़ी कार्रवाई : 8.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते ग्राम सेवक गिरफ्तार